【保險投訴】保險投訴局去年接607宗投訴　按年升18.6%

▲ 「保險索償投訴委員會公布2022年索償投訴數字」發布會。（陳靜儀攝）

保險投訴局轄下保險索償投訴委員會（投訴委員會）去年共接獲607宗投訴個案，較去年上升約 18.6%，最多索償糾紛的兩類保單分別是住院／醫療保險及人壽／危疾保險，而有關疫情的投訴個案共59宗，主要涉及強制隔離的賠償爭議，惟大部分因未能提供快側以外的確診證明而不成立。

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投訴委員會主席徐福燊表示，去年607宗投訴個案中，有359宗已經審結，主要涉及保單條款詮釋、沒有披露事實、不保事項、賠償金額和違反保單條件的糾紛，並多數出現在住院/醫療保險及人壽/危疾保險；而其中有89位投訴人獲得保險公司賠償，涉及的賠償額達816萬。

徐福燊舉例，有受保人被成都市婦女兒童中心醫院診斷患上兒童自閉症，其家長向保險公司提出危疾索償，惟保險公司以沒有報告明確顯示受保人根據DSM-5診斷患上自閉症，以及沒有醫療資料顯示受保人在語言及非語言的社交溝通技巧嚴重不足等為由拒絕。投訴委員會調查發現，由受保人香港主診醫生填寫的門診紀錄也顯示受保人的臨床描述與嚴重自閉症相符，主診醫生確認受保人診断符合保單 「自閉症」的定義，亦有根據DSM-5標準診断，同時

成都市婦女兒童中心醫院屬保險公司獲准在中國內地提供自閉症診斷名單上的醫院之一，故裁定受保人家長上訴得直，保險公司需賠償15.6萬元。

投訴委員會委員李紫蘭稱，去年共接獲59宗有關新冠保單的投訴，其中已審理的38宗個案，有23宗涉及強制隔離賠償爭議，餘下則與確診及旅遊賠償有關，惟只有一宗投訴得直，以及有11宗保險公司與索償人達成和解，涉及賠償約90多萬，其餘個案便主要因未能提供快測以外的確診證明而不成立。

該會引述其中一個案指，市民姚先生疫情期間購買「強制隔離每日現金保障」保險，惟其於去年3月快測陽性及獲發隔離令後索償遭拒，向投訴委員會投訴。該會審視後發現，其保單列明「新型冠狀病毒」診斷必須獲得相關檢測報告支持，而快測僅屬新病毒病的一種自我檢測方法，測試結果也無法由醫療專業人員驗證測試者的身份，故同意保險公司的決定。

李紫蘭續稱，該會早前向本港58間保險公司發問卷調查後發現，過去三年保險公司共發出800萬張新冠保單，其中5萬宗已獲賠償，賠償金額達到9億港元，認為對比上述數字，新冠保險的投訴只佔很少數，亦相信隨社會復

常，有關投訴個案會回落，並料明年旅遊保險的投訴個案會「很多」。

身兼消委會委員的投訴委員會委員劉子芸提醒，市民簽訂保險時要看清楚條款，同時應如實申報過往病歷，即使不知相關病歷是否與保單有關也應先申報，由保險公司衡量；而看醫生或檢查前也可先向保險公司查詢有關費用會否承保，避免爭議及損失。

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記者：黃小冰