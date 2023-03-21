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【週末好去處 】ESG X ART Circle展覽隆重登場　一連7日睇Mini版Hofman藝術作品

休閒消費 14:38 2023/03/21

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

ESG X ART CIRRCLE展覽。(圖片由品牌提供)

召集所有熱愛藝術的朋友!恒基兆業地産由即日起至3月27日，在Mira Place舉辨ESG X ART Circle展覽，展出荷蘭藝術家Florentijn Hofman的Mini版藝術品，當中更有曾遊歷香港的「黃色小鴨」，大家不要錯過!

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【活得健康啲】減肥食乳酪隱藏高糖陷阱　盤點12款低糖乳酪【附營養師貼士】

大家可一次過見到Hofman近年藝術品的mini版。(圖片由品牌提供)

適逢香港的藝術月，恒基兆業地産全力贊助的ESG X ART Circle展覽今日正式在Mira Place隆重登場！更誠意邀請到創作並於維港展出的「黃色巨型小鴨」的荷蘭藝術家Florentijn Hofman在Mira Place和大家見面，一同帶動藝術進入人文社區！大家就可以在Mira Place可以一次過和多件Hofman的藝術作品打卡！

同時，透過恒基的項目如Baker Circle、One Innovale，大家更能體驗到集團就ESG及可持續性發展的實踐！

場館內，大家可盡情打卡。(圖片由品牌提供)

展覽詳情

展覽詳情。(圖片由品牌提供)

ESG X ART CIRRCLE｜黃色巨型小鴨｜展覽

日期：2023年3月21至27日

時間：10:00-22:00

地點：Mira Place 1樓中庭

地址：香港尖沙咀彌敦道132號

了解更多

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責任編緝：張懿慧

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