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【網絡詐騙】私隱專員公署呼籲市民　提防詐騙網站及短訊

社會 14:53 2023/03/21

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

私隱專員公署記者會。（資料圖片）

隨著社會復常，不少市民開始外遊。個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）留意到，近日有詐騙網站訛稱可申請外地政府的電子入境卡，藉申報健康狀況為由，騙取市民個人資料，包括信用卡資料以及申請費用。另一方面，公署亦留意到，近日有市民收到假冒「易通行」及數個會員獎賞計劃（包括中國移動香港MyLink、香港電訊The Club、易賞錢、數碼通、yuu）的短訊，訛稱可登入「易通行」的網站，或尚有積分即將到期未使用，誘使市民點擊內附的不明超連結，同樣是為了騙取市民個人資料，包括信用卡資料以及金錢。
 
就此，個人資料私隱專員鍾麗玲呼籲市民慎防詐騙網站及短訊，並建議五招防騙「貼士」保障個人資料私隱：

提高警覺：若有網站或短訊要求提供個人資料，包括姓名、身份證號碼，以至銀行帳戶或信用卡號碼時，應「停一停、諗一諗」，了解對方收集資料的目的，是否必須提供。切勿隨意點擊短訊、電郵或網頁內的超連結，登入任何可疑網站或下載附件

瀏覽官方資訊：各地政府均會就入境要求在其官方網站公布詳情，市民在申請相關入境證明時，應直接前往官方網站，瀏覽可靠資訊。同樣，「易通行」及會員獎賞計劃亦會在其官方網站或手機應用程式列明官方登入途徑。市民若懷疑短訊真偽，切勿開啓可疑短訊內的連結，應直接前往官方網站或手機應用程式瀏覽資料或登入帳戶，了解「易通行」資料、相關的積分或使用期限

留意帳戶及簽帳：不時查看網上銀行個人帳戶或會員獎賞計劃帳戶，留意帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入紀錄，以及銀行帳戶或信用卡有否未獲授權的轉帳或簽帳

保護密碼：不時更換有關會員獎賞計劃帳戶的密碼及啟用帳戶登入雙重認證功能（如有相關功能），亦切勿向任何人透露帳戶密碼

防騙資訊：留意私隱專員公署、警方或相關機構公布的防騙資訊，慎防偽冒網站或詐騙短訊

另外，私隱專員公署已設立「個人資料防騙熱線」34236611，市民若懷疑自己的個人資料被誘騙，歡迎致電熱線作出查詢或投訴。

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責任編輯：梁凱婷

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