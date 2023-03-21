【Art Basel】撤口罩令後首個大型藝術展　香港巴塞爾展精選五大打卡位

▲ 香港巴塞爾藝術展打卡位 。

今年3月香港藝術月的重頭戲，自是由3月23日至25日舉行的「香港巴塞爾藝術展」（Art Basel），也是首個在防疫措拖解除下的首次大型藝術展覽，今年展會首度延伸「藝聚空間」（Encounters）展區到展會場外，即日至4月2日於金鐘太古廣場展出全球首次亮相的10米高埃及法老像《重力》，至於在會展的主要展區中，同屬「藝聚空間」的13件大型裝置藝術，在今日便向傳媒曝光。

今年Art Basel是自2019年後最大型的一次展覽，共邀請了來自32個國家及地區、共177間本地及國際頂尖藝廊參與，一如過往，展區共分為「藝廊薈萃」、「亞洲視野」、「藝術探新」、「光映現場」及「策展角落」五大區域。而今年另一重點項目是「藝聚空間」，由著名策展人Alexie Glass-Kantor擔任策展，以「此刻‧當下」為主題，展出共13件藝術裝置。

▲ 於太古廣場展出全球首次亮相的法老像《重力》。

13件大型藝術裝置，就包括「推車派對」（林嵐）、大衛阿爾特德《向量》、Stanslava Pinchuk《The Wine Dark Sea》、Danh Vo《無題》、娜布其《噴泉：夜晚花園》、楊沛鏗《屋簷下的擁抱先生們》、西亞阿馬賈尼《海德格之墓》、舒比吉拉奧《墨之河II》、徐永旭《瓷土》、Mella Jaarsma《The Constructor》、金泓錫《沉默的孤獨》、Carlos Airles《Like Tears in the Rain》及吳山專、Inga Svala Thorsdottir《拱林》。

《推車派對》

▲ 《推車派對》（攝：陳家昌）

現於香港生活的福州藝術家林嵐，以回收雨傘布料、工業手推車及混型土作材料的藝術裝置，作出對勞力及消費主義的思考。

《噴泉：夜晚花園》

▲ 《噴泉：夜晚花園》（攝：陳家昌）

內蒙古藝術家娜布其，以不鏽鋼、PVC布、防塵網、LED燈製作的噴水裝置，暗示了形式和功能隨著時間推移的培增和轉變。

《屋簷下的擁抱先生們》

▲ 《屋簷下的擁抱先生們》（攝：陳家昌）

現於香港生活的廣東藝術家楊沛鏗，由13棵懸掛的發財樹組成的裝置，喚起了人們在全球疫情中被封城的群體經歷；被困於靜止的時刻之中。

《沉默的孤獨》

▲ 《沉默的孤獨》（攝：陳家昌)

首爾藝術家金泓錫以樹脂、泡沫橡膠、衣服、布料、膠袋，打造出七個頭戴動物面罩的人形人物，象徵現代社會不同年齡和職業的人，講述了我們看待自己和他人的方法，

《拱林》

▲ 《拱林》（攝：陳家昌）

吳山專和英格斯瓦拉托斯朵蒂爾兩位藝術家合作，以木質結構為觀眾提供行走的通道，也是一處讓人沉思和親密的巨大場所。

記者：陳家昌

