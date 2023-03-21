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【大學合作】教大與北大簽署合作協議　推動兩地學生暑期交流活動

社會 15:05 2023/03/21

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

教大研究生院與北京大學教育學院簽署學術合作協議書。（教大提供）

香港教育大學（教大）研究生院與北京大學（北大）教育學院於今日（21日）簽署學術合作協議書，全面深化雙方協作，為期五年。在新協議下，雙方將會進一步推動學者及研究人員的交流，促進跨校研究協作，並會一同舉辦學術會議及專業培訓等，同時亦會大力推動暑期交流活動，擴闊兩地學生的視野。

出席線上協議簽署儀式的嘉賓包括教大副校長（研究與發展）陳智軒及北大副校長兼教務長王博等，教大教育及人類發展學院副院長（國際交流）林質彬在儀式上簡介未來協作內容，教大研究生院院長盧成皆及北大教育學院院長閻鳳橋亦在一眾教職員的見證下，代表簽署協議，象徵合作正式開展。

陳智軒對是次合作感到欣喜，他於致辭時表示，北大多年來致力探索教育領域的專門知識，是次合作結合雙方專長，發揮協同效應，進一步探討兩地教育公平、質量及效率等重要課題，並期望以研究結果促進優質教育，服務國家。

王博表示，北大與香港教育大學此次合作，是香港「背靠祖國，聯通世界」這一優勢的具體實踐，將有效提升兩校科研協同水平，提升世界影響力。

早於2015年，教大便與北大元培學院簽訂學術合作及學生交流協議，至今已有超過100名教大學生曾經參加元培學院及北大其他交流項目，並於去年成功邀請北大權威學者孫華及陳蘇鎮來港，擔任訪問教授，協助學生從多方面了解國家的歷史及文化。

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責任編輯：梁凱婷

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