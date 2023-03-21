【可加可減】行會通過港鐵「可加可減機制」檢討結果　今年6月生效

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行會今日（21日）通過港鐵票價「可加可減機制」檢討結果，將於原有方程式的特別扣減中，改為加入物業利潤元素，令特別扣減由現時的0.6個百分點，加至最多0.8個百分點。按最新方程式計算，倘今年港鐵獲准按機制加價，票價加幅只可以是+1.5%至+2.84%，3月28日下午將公布確實結果，今年6月底生效。

過去「可加可減機制」方程式為去年底通漲，加去年底運輸業工資變動，再減去生產力因素和特別扣減。最新的方程式在特別扣減中加入利潤元素，港鐵物業盈利越多，扣減越多。具體而言，如果物業利潤達到50至100億元，特別扣減將會多0.1個百分點；物業利潤達逾100億元，特別扣減將會多0.2個百分點。

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新可加可減機制：

(0.5 × 去年 12 月綜合消費物價指數按年變動【2%】) + (0.5 × 去年 12 月運輸業名義工資指數按年變動【待公布】) – 生產力因素（0%）-特別扣減（-0.6%+【物業利潤扣減因素】） = 整體票價調整幅度

舊可加可減機制：

(0.5 × 去年 12 月綜合消費物價指數按年變動【2%】) + (0.5 × 去年 12 月運輸業名義工資指數按年變動【待公布】) – 生產力因素（0%）-特別扣減（-0.6%） = 整體票價調整幅度

雖然有利潤因素壓低票價加幅，但現時港鐵累積有2.85%延後加幅未計算，一旦觸及加價條件，則今年港鐵票價仍有很大機會觸及封頂水平。按相關機制，港鐵每年票價加幅，不可高於前一年第四季家庭住戶每月入息中位數變動；今年有關數字為2.84%，即今年加幅不可高於2.84%。

港鐵指，香港經濟在3年疫情後剛開始復甦，經審慎評估後，會就累計的2.85%延後加幅，作出1.2%的特別扣減，餘下的1.65%則延至下年度才實施；另外港鐵也承諾額外在本年度方程式計算得到的調整幅度，主動延後當中0.2%至下年度實施，即共1.85%加幅會延至下年度。

另外，根據港交所披露易，港鐵將以「服務表現回贈」取代「每程八達通車費3%回贈」，並繼續實施全月通以及港鐵都會票、將雙向港鐵-專線小巴每程轉乘優惠由0.3港元增加至0.5港元。

運輸及物流局局長林世雄稱舉例稱，假設運輸業工資指數按年變動是3.9%，代入方程式後，今年港鐵才可加價2.45%。他強調，這項數據只是假設，有待3月28日統計處最終公布。

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記者：陳梓蔚