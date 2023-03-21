【大型盛事】Art Basel 3.23起舉行三天　集結全球171間藝廊按年增3成

▲ Art Basel 3.23起舉行三天，集結全球171間藝廊按年增3成。（陳麗娜攝）

巴塞爾藝術展香港展會3月23日起一連三天，於香港會議展覽中心（HKCEC）舉行，自香港全面復常以來首次舉辦。來自32個國家及地區合共171間參展藝廊，陣容較去年展會的130間藝廊增加逾3成，當中紐約和香港設有展覽空間的Denny Dimin Gallery首次參展；倫敦和香港設有展覽空間的Simon Lee畫廊亦會回歸。

巴塞爾藝術展香港展會將於3月23日至3月25日舉行，預展日期為3月21日及3月22日。設有多個特別展區， 包括「藝廊薈萃」、「藝聚空間」、「策展角落」、「與巴塞爾藝術展對話」及「光映現場」。

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主展區「藝廊薈萃」匯聚全球其中134間國際藝廊，展出20至21世紀的現代及當代藝術作品。重點展覽包括新登場藝廊 Venus

Over Manhattan 將首度於東亞地區呈獻 Peter Saul 的個展；安卓藝術將帶來傅饒的全新作 品，展現藝術家長期以來對於跨文化主義的廣泛觀察，當中包括首次公開展出的掛牆油畫、紙 本作品以及陶瓷雕塑。

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至於Rossi & Rossi 將呈獻 Rasheed Araeen 的大型展覽，探索藝術家複雜的藝術實踐，從早期的肖像繪畫以至為人熟知的極簡主義雕塑；思文閣的群展則將薈萃日本戰後前衛書法運動的多名藝術家，包括森田子龍、井上有一、比田井南谷及篠田桃紅。

「藝聚空間」展示世界藝術家的大型雕塑、裝置及表演藝術，焦點項目包括楊沛鏗作品《屋簷下的擁抱先生》(2021 年)，延續藝術家以往的創作實踐，將 植物生態及靜物擬人化，演繹人類情感與關係的錯綜複雜。由刺點畫廊代表展出。

另外，林嵐場域特定作品《推車派對》(2023 年)為長達 14 米之拼接作品，由循環再用及日常可見的舊布料製作而成，作品從六個工業手推車組成的椅子中延展出來。作品靈感源自林嵐對女工的童年回憶，更會邀請觀眾進入寧靜的作品內部。由維伍德畫廊及 Zilberman Gallery 共同展出。

同時展出Gimhongsok 作品《沉默的孤獨》(2017 至2019 年)中的蒙臉人偶雕塑代表了組成現代都市的主要勞動人口，揭示勞動價值的不明朗性。由 Kukje Gallery 代表展出。

「與巴塞爾藝術展對話」為國際藝壇人士建立對話交流的平台，與觀眾分享對製作、收藏及藝術展覽的見解。精選節目包括探索廣東流行音樂如何影響單慧乾、黃漢明及陳寯然之藝術作品； 與策展人 Mia Yu 、Azar Mahmoudian、藝術家林嵐、Kresiah Mukwazhi等 一同反思女性主義以外的團結精神。

今屆展會將有21間首度於香港參展的藝廊，包括來自倫敦的Helly Nahmad Gallery London；於紐約和香港設有展覽空間的Denny Dimin Gallery；來自東京的金近幸作畫廊、Kotaro Nukaga、Takuro Someya Contemporary Art及Yutaka Kikutake；於大阪和東京設有展覽空間的YOD Gallery；巴黎的Galerie Christophe Gaillard及Loevenbruck等。

多間因疫情睽違的國際藝廊回歸，包括於米蘭和倫敦設有展覽空間的Cardi Gallery；於巴黎、柏林、倫敦和Marfa設有展覽空間的麥克斯 · 赫茨勒畫廊（Galerie Max Hetzler）；於倫敦和香港設有展覽空間的Simon Lee畫廊；於紐約、東京和St Barthélemy設有展覽空間的Fergus McCaffrey等。

巴塞爾藝術展香港展會總監樂思洋期待，與團隊以及巴塞爾藝術展廣大的社群攜手同行，進一步鞏固香港展會作為亞洲一流藝術展會的地位。同時有機會與香港活力蓬勃的文化社群緊密合作加強香港作為領先文化樞紐的地位，令人興奮。很高興在來年三月將能夠再次迎接海外藝廊以及贊助人參與展會，讓全世界的目光聚焦香港。

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記者：陳麗娜