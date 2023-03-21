【藝術盛事】Art Basel本周四起舉行三天　雲集全球171間藝廊按年增3成

▲ 林嵐作品《推車派對》，14米拼接裝置，由車衣女工將舊雨傘布料縫製而成，下面有6部手推車和混凝土組成基座延展起來，展示作者對女工的童年回憶及向勞工致敬。（曾耀輝攝）

本港今周有2個藝壇盛事同期舉行，巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel）及Art Central在會展開鑼，是本港全面復常後首辦大型藝術展。Art Basel3月23至25日舉行，有來自32個國家及地區共171間參展藝廊，陣容較去年展會的130間增加逾3成。

場內多個大型藝術裝置成為焦點，由懸掛的植物裝置呈現疫情封城的靜止狀態，另有呆坐的動物人偶，展現職場百態及對勞動價值的反思。

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今年21間藝廊首度來港參展，包括於紐約和香港設展的Denny Dimin Gallery；來自東京的金近幸作畫廊、Kotaro Nukaga等；亦有16間國際藝廊疫後重返香港展會，包括來自米蘭和倫敦的Cardi Gallery，以及在倫敦和香港設展的Simon Lee畫廊等。

展覽有五大展區，主展區「藝廊薈萃」匯聚全球134間國際藝廊，展出20至21世紀的現代及當代藝術作品；重點展覽包括新登場藝廊 Venus Over Manhattan 首度於東亞地呈獻 Peter Saul 的個人展。以及安卓藝術展出內地藝術家傅饒的全新作品，展現藝術家長期以來對於跨文化主義的廣泛觀察，當中包括首次公開展出的掛牆油畫、紙本作品以及陶瓷雕塑等。

另一焦點展區「藝聚空間」，以「此刻‧當下」為主題，有14件大型藝術裝置。包括在廣東出生、近年在港生活的藝術家楊沛鏗作品《屋簷下的擁抱先生》，在鋼架上懸掛13棵植物，將植物及靜物擬人化，演繹人類情感與關係的錯綜複雜，並呈現疫情中被封城的靜止狀態。

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另一位在本港生活的內地藝術家林嵐作品《推車派對》大型裝置，長達14米，由舊雨傘布料拼接而成，並在下方連接6架手推車，展現藝術家對女工的童年回憶，反思勞動與消費主義。

而南韓藝術家金泓錫利用3年時間籌備的《沉默的孤獨》，7個戴動物布偶頭套的人物呆坐，呈現社會職場上不同人士的生活形態，揭示勞動價值的不明朗性。

第六度擔任藝聚空間策展人Alexie Glass-Kantor 表示，本年度展區內的每個藝術項目都關乎個人與集體如何掌握空間，以及如何在奇特而流動的當下自處。

除了各式雕塑及畫作，還有免費入場的「光映現場」，展區將播放29件錄像作品；另有85位國際藝術家、藝廊創辦人、策展人、藝評人、收藏家等主講的免費座談會。

巴塞爾藝術展香港展會總監樂思洋指，今次有機會與香港的文化社群緊密合作，進一步鞏固香港展會作為亞洲一流藝術展會的地位，很高興能夠再次迎接海外藝廊以及贊助人參與展會，讓全世界的目光聚焦香港。大會表示，預計今年人流多過去年，亦對展商的銷情感樂觀。

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記者：陳麗娜