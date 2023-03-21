【滅門慘案】人夫疑投資失利殺妻兒後輕生　一家五口陳屍住所遺「媽媽我愛妳」卡片

▲ 韓國有一家五口被發現陳屍單位，揭發丈夫因投資失利殺害妻兒後輕生。（iStock圖片、非當事人）

韓國仁川發生一宗滅門慘案！當地警方於上周六（18日）接報，揭發一家五口陳屍住所中，初步調查顯示，40多歲的男戶主接連因生意和股票投資失利而想不開，加上賣樓不順，竟親手殺死妻子和3名子女，然後到另一房間內輕生，未留下任何遺書。

綜合韓國傳媒報道，韓國仁川彌鄒忽區警方於上周六上午10時37分接獲民眾報案，有目擊者發現40多歲的男子A先生一家五口倒臥在公寓內。據《朝鮮日報》及《韓聯社》報道指出，該名目擊者是死者的親戚B先生，他向警方表示，因為聯絡不上A男及其家人。

我上他們的家查看，發現前門是開著的，當我走進一看，發現所有人都死了。

警方與消防當局接報後抵達現場，發現兩夫妻與3名子女早已失血過多身亡，A男單獨躺在房間內，其妻子和3子女則躺在另一房間，估計是A男先持槍分別殺害妻兒後，再到另一間房間輕生。

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雖然現場沒有發現遺書，但報道指，遇害妻子的汽車仍停泊巷內，駕駛座前放著女兒手繪的圖卡，上面寫有歪歪扭扭的字跡：「媽媽，我愛你。」而屋內一樓的院子中，放著孩子們經常玩的玩具車、滑梯、嬰兒車等。

疑生意股票投資失利欠債

有鄰居接受訪問透露，A男一家在6、7年前搬入，之前從未在A男一家身上察覺異樣，「平常他們會在上班前把孩子帶到托兒所，看起來是一對平凡的夫妻。」但最近A男的生意和股票投資失利，欠下大筆債務，因此要賣樓套現，但最近連賣樓也不是很順利，甚至曾聽聞他患上抑鬱症需接受心理治療，或許因此走上極端之路。

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責任編輯︰王明芳