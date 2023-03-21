【人事變動】消息：丁薛祥接替韓正　主管港澳事務

▲ 消息指，丁薛祥將主管港澳事務。（新華社圖片）

消息指，中共中央政治局常委、國務院常務副總理丁薛祥，接替卸任常委的韓正，出任中央港澳工作領導小組組長，主管港澳事務。

現年60歲的丁薛祥祖籍江蘇，早年長期在上海工作，曾任機械工業部上海材料研究所所長。他在6年前十九大後成為政治局委員，去年二十大後晉升為排名第6的政治局常委，曾任中央辦公廳主任兼國家主席辦公室主任，被視為國家主席習近平的「大內總管」，而目前該職位已由政治局常委蔡奇接替。

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丁薛祥早前在全國人大會議上，成為為排名第一的副總理。他曾經兩次陪同習近平視察香港，多次陪習會見港澳特首，對港澳事務相當熟悉。近年主管港澳事務、現任國家副主席韓正亦曾出任此崗位。

早前全國港澳研究會顧問劉兆佳曾指出，中央對港澳的要求及發展目標，已清晰列明在黨章及二十大報告中，相信不會因人事變化而有所改變。

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責任編輯：趙居逸