  • 24°C
香港時間 : 2023321日 (週二) 16:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人事變動】消息：丁薛祥接替韓正　主管港澳事務

政治 16:05 2023/03/21

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

消息指，丁薛祥將主管港澳事務。（新華社圖片）

消息指，中共中央政治局常委、國務院常務副總理丁薛祥，接替卸任常委的韓正，出任中央港澳工作領導小組組長，主管港澳事務。

現年60歲的丁薛祥祖籍江蘇，早年長期在上海工作，曾任機械工業部上海材料研究所所長。他在6年前十九大後成為政治局委員，去年二十大後晉升為排名第6的政治局常委，曾任中央辦公廳主任兼國家主席辦公室主任，被視為國家主席習近平的「大內總管」，而目前該職位已由政治局常委蔡奇接替。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】30歲港女長期經痛久未成孕　求醫證宮寒揭日常2大習慣肇禍

丁薛祥早前在全國人大會議上，成為為排名第一的副總理。他曾經兩次陪同習近平視察香港，多次陪習會見港澳特首，對港澳事務相當熟悉。近年主管港澳事務、現任國家副主席韓正亦曾出任此崗位。

早前全國港澳研究會顧問劉兆佳曾指出，中央對港澳的要求及發展目標，已清晰列明在黨章及二十大報告中，相信不會因人事變化而有所改變。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸

相關文章

【兩會2023】習近平：強國建設離不開港澳繁榮穩定　各界如何解讀？
17:52 2023/03/13
【兩會2023】習近平：強國建設離不開港澳繁榮穩定　各界如何解讀？
【兩會2023】李慧琼︰人大常委與港公職無矛盾　時間分配國家職務優先
19:17 2023/03/14
【兩會2023】李慧琼︰人大常委與港公職無矛盾　時間分配國家職務優先
【兩會精神】鄭雁雄︰把握好機遇和須深入反思的關鍵問題　香港必大有可為
22:30 2023/03/17
【兩會精神】鄭雁雄︰把握好機遇和須深入反思的關鍵問題　香港必大有可為

你可能感興趣

【兩會2023】習近平：強國建設離不開港澳繁榮穩定　各界如何解讀？
17:52 2023/03/13
【兩會2023】習近平：強國建設離不開港澳繁榮穩定　各界如何解讀？
【兩會2023】李慧琼︰人大常委與港公職無矛盾　時間分配國家職務優先
19:17 2023/03/14
【兩會2023】李慧琼︰人大常委與港公職無矛盾　時間分配國家職務優先
【兩會精神】鄭雁雄︰把握好機遇和須深入反思的關鍵問題　香港必大有可為
22:30 2023/03/17
【兩會精神】鄭雁雄︰把握好機遇和須深入反思的關鍵問題　香港必大有可為
大學 劉兆佳 中共中央政治局 中國共產黨 編輯 蔡奇 丁薛祥 韓正 政治 習近平

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【死神來了】53歲教練示範游繩下降出意外　高空40米墮地當場亡學生全程驚恐目擊
11:34 2023/03/20
【死神來了】53歲教練示範游繩下降出意外　高空40米墮地當場亡學生全程驚恐目擊
【隱形戰隊】劉佩玥媽媽曾選香港小姐　阿Moon壓力爆煲感激媽咪安慰
18:01 2023/03/20
【隱形戰隊】劉佩玥媽媽曾選香港小姐　阿Moon壓力爆煲感激媽咪安慰
【膀胱癌】女子長期染髮確診膀胱癌　醫生揭3大高危因素：出現1症狀恐為時已晚
12:02 2023/03/20
【膀胱癌】女子長期染髮確診膀胱癌　醫生揭3大高危因素：出現1症狀恐為時已晚