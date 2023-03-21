【隱形戰隊】廖家爵霸王硬上弓劉佩玥成焦點　「靚仔星二代」不介意做變態佬

▲ 「靚仔星二代」廖家爵霸王硬上弓劉佩玥成網民焦點。

TVB熱播劇《隱形戰隊》昨晚（3月20日）一集講到劉佩玥飾演的Shadow做臥底，不惜以惹火「一樓一鳳姐」打扮上陣，以絲質吊帶睡衣大晒白滑美腿，令隔壁恐怖份子巴翼（廖家爵飾）起色心，硬闖房內企圖「霸王硬上弓」。

幸得囡囡（林子善飾）及時趕到拯救，指責劉佩玥連累他染上性病才能解圍。

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父親為廖駿雄

飾演恐怖份子「巴翼」的廖家爵（Kelvin），原來是星二代，父親為甘草演員廖駿雄。

廖駿雄活躍於80年代電視圈，演出過多部劇集包括《天龍八部》、1986年《倚天屠龍記》、《娛樂插班生》、《反黑》、《理想國》，還參與過《陰司路：色中餓鬼》、《死因無可疑》等電影作品，當中代表作為《天師執位》中飾演「大粒癦」一角。

有指廖駿雄近年因身體出了狀況，甚少出現於幕前。2021年罹患第四期胃癌，並接受切胃手術，需服用標靶藥及接受化療保命。

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《開心速遞》演變態佬

Kelvin未有因為星二代的身份而倚靠父蔭，反而低調入行自食其力，曾參演電影《神探大戰》，亦曾為吳岱融的MV《DLATT》拍攝。

他於2019年參加TVB藝員訓練班，演出過《踩過界 II》、《把關者們》、《破毒強人》以及《愛．回家之開心速遞》等劇集。上月於處境劇《開心速遞》飾演變態鄰居，不但跟蹤June（古佩玲飾）指其身上有獨特香味，狂索貼身衣物大叫「好好聞」。

如今再次挑戰變態角色，飾演恐怖份子並企圖強姦劉佩玥，引起不少網民關注，大讚TVB竟卧藏型男，期待下部演出的作品能跳出「變態」框框。

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