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【教仔做功課】一題講30分鐘兒子教極唔識　躁父一拳捶枱致手掌骨折

育兒經 16:36 2023/03/21

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

內地一名爸爸教仔做功課期間，嬲到拍枱致手掌骨折。（網上圖片）

父母總是期望孩子取得好成績，但教做功課實在心很累。内地杭州一名36歲爸爸教就讀小學的兒子功課時，面對一道題，來來回回講了超過半小時，兒子仍不理解，激到爸爸怒火中燒，一氣之下用手怒錘桌子，結果導致第5掌骨遠端骨折，需緊急送院。

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綜合内地傳媒報道，來自杭州的36歲吳姓男子近日到醫院求助，稱自己右手掌腫起，疼痛難忍，經醫生初步檢查後，發現病人右手掌明顯腫脹，還有肉眼可見的瘀青和明顯的壓痛。

經詢問之下，原來吳男的兒子正就讀小學，平時由媽媽輔導功課，但剛巧當天媽媽有事外出，教功課的重任落在爸爸身上。兩父子在一條題目上討論了超過半小時，他不斷解釋引導孩子寫出正確的答案，但都未能成功，於是他怒喊︰

怎麼還是不會做？都講這麼多遍了！

X光結果顯示，該名爸爸的右手掌骨骨折。（網上圖片）

他怒吼幾次後，兒子索性放低筆「罷工」。吳男的耐性有限，一怒之下用手重錘桌面，結果一陣痛感襲來，他原本以為是用力過猛，過一陣子就好了，沒想到入睡後，他的手愈來愈痛，直至妻子回家後，仍是劇痛難當，痛了一天也沒有好轉，於是妻子便趕急帶他到醫院檢查。X光檢查結果顯示，吳男的右手第5掌骨遠端骨折，斷端移位明顯，需住院治療。他無奈表示，

有時是真是忍不住，還好這一拳是打在桌子上，要是打在孩子身上，麻煩就大了。

醫生提醒，因骨折的位置不太好，骨折閉合復位與固定存在困難，存在著骨折移位和畸形癒合的風險，之後要定時到骨科門診複診。

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責任編輯︰王明芳

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