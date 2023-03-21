【靚太廚房】素食媽媽孕期全素奉行彩虹飲食法　不進食蛋奶製品女兒同樣健康精靈

▲ 今集《靚太廚房》有素食媽媽Doris和大家分享孕期全素飲食貼士。

不少素食準媽媽都擔心懷孕期間，BB未能攝取足夠營養。不過只要識食，孕期全素都可以順產誕下足磅BB。BB身體健康之餘，亦力氣十足，精靈活潑。今集《靚太廚房》找來素食媽媽Doris為大家分享孕期及幼兒全素飲食貼士及示範簡易食譜。

▲ 素食媽媽Doris和純素BB Mika。(越玲瓏攝)

自小體弱多病 跟隨家人食素

Doris指食素是家庭影響，因為爸爸在食素後成功改善尿酸問題，不再腰痛。而嫲嫲有偏頭痛問題，養成食素習慣後更不藥而癒。至於自己，小時候更是「藥煲」。當時兒科醫生就建議，即使食素都可健康成長，所以媽媽就決定一家人一齊食素。

有些人以為只食豆腐、蔬菜就是健康。其實，需要多食其他顏色的蔬菜，否則容易營養不均，抵抗力下降。

奉行彩虹飲食法 孕期全素誕下足磅 BB

▲ 懷孕初期，由中醫調理身體，Doris指可能飲用了太子蔘，所以女兒中氣十足。(圖片由受訪者提供)

Doris坦言自己是全素食人士，所以蛋、奶、芝士等含有大量激素的製品都不會進食。而自己就會接照彩虹飲食法法則去揀選食材及進食。

彩虹飲食法，顧名思義是指透過不同顏色的蔬果，攝取多種營養。Doris續指，胎兒需要吸收碘質，由於不能食魚，所以選擇多進食海帶、紫菜以吸收營養。

如感到肚餓，除進食五穀粗糧外，亦會進食純天然且原味的果仁、乾豆類。既增加餓肚感，又可補充蛋白質及鈣質。但要注意，切忌進食生冷及寒涼食物，以免影響胎兒健康。

身邊有朋友擔心營養不足，我有詢問素食的兒科醫生及營養學博士朋友意見。多飲植物奶，多進食粗糧果仁，亦可食營養酵母如天貝、麵豉等已發酵食物，甚至螺旋藻去補充B12，其實十分足夠。

彩虹飲食法-食譜推介

山揸汁野菜炒素蝦卷

▲ 彩虹飲食法，如彩虹一樣，進食不同顏色的蔬菜。如有紅色: 番茄 ; 橙色: 甘筍 ; 黃色: 粟米芯 ; 綠色: 蜜糖豆 ; 白色: 淮山 ; 黑色: 雲耳等。(越玲瓏攝)。(越玲瓏攝)

材料

素蝦卷 適量（切段） 番茄 1個（切片） 粟米芯 2條（切段） 甘筍 ½條（切片） 鮮淮山 1條（切段） 鮮雲耳 60克 蜜糖豆 75克 薑 數片（切絲）

調味

山楂餅 3筒（切碎） 菇粉 ½茶匙 素蠔油 適量 檸檬汁 適量 麻油 數滴

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食素+中醫輔助 女兒精靈頭髮多皮膚好

▲ Mika十分精靈活潑。(圖片由受訪者提供)

Doris憶述，在懷孕初期，由於工作繁忙，經常舟車勞頓，所以亦有找中醫調理身體，並服用中藥至胎兒大概五個月左右。在孕期間，並沒便秘、孕吐問題。即使如常上班、四出旅遊，仍沒有腰酸背痛及妊娠期糖尿情況。

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Doris續指，產程相當順利，女兒Mika出生體重是3.5 kg(約7磅)，而剛出生時已中氣十足，隔着幾層玻璃版仍然聽到她的哭聲。出世7天後，更可以站起來掃風，四肢結實。Doris笑言以一個素食媽媽而言，Mika是一個「大隻B」。

餵哺母乳約17個月，期間如常食素。Mika沒有偏食或對食物敏感，反而眼睛精靈，皮膚白裏透紅，頭髮黝黑濃密。腸胃好，BB時期試過一天去7次大便，而大便是正常形狀。

孕期全素飲食貼士

參照彩虹飲食法，均衡吸收營養，不論大人、小朋友或長者都適用。

每餐應包含鐵質豐富的食物和維生素C的水果及蔬菜; 多進食深綠色的蔬菜，如菠菜、白菜、菜心、芥蘭等。

多進食淮山，含豐富蛋白質，亦可穩定血糖濃度及健脾開胃。

避免進食油膩食物，以果仁代替零食，但必須是純天然、原味，不可以油炸或已加工。否則，可能會越食越多，令到體重暴升。

「媽媽食咩直接影響BB」，記得生命首1000日概念及關鍵時期。因為由胚胎受孕第一日開始至嬰兒出世後到兩歲，媽媽吸收的營養及生活習慣可影響嬰兒是癡肥、過敏體質或是健康成長。

懷孕期間，多接觸陽光，約10-15分鐘即可。吸收維生素D，有助身體吸收鈣質，令母體骨骼強壯，是胎兒骨骼發育的重要元素。

幼兒食素飲食貼士

少食零食，建議父母多自製健康小食，如將蕃薯加入果仁，搓成薯泥波波，增加纖維、鈣質。

加固時，可逐步加入不同種類蔬菜。在5個月大時，頭3日可用珍珠米打磨成米糊;第4日用糙米或紅米磨成米糊，待她出牙時，可以做BB餐。先將蔬菜切成小塊，加入少許油份如亞麻籽油、果仁，再加水煮成BB餐，讓寶寶吸引營養。

父母以身作則均衡飲食，同時按時讓小朋友進食三餐，養成健康飲食習慣。

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責任編緝：張懿慧