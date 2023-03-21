【靚太廚房】素食媽媽孕期全素奉行彩虹飲食法 不進食蛋奶製品女兒同樣健康精靈
不少素食準媽媽都擔心懷孕期間，BB未能攝取足夠營養。不過只要識食，孕期全素都可以順產誕下足磅BB。BB身體健康之餘，亦力氣十足，精靈活潑。今集《靚太廚房》找來素食媽媽Doris為大家分享孕期及幼兒全素飲食貼士及示範簡易食譜。
自小體弱多病 跟隨家人食素
Doris指食素是家庭影響，因為爸爸在食素後成功改善尿酸問題，不再腰痛。而嫲嫲有偏頭痛問題，養成食素習慣後更不藥而癒。至於自己，小時候更是「藥煲」。當時兒科醫生就建議，即使食素都可健康成長，所以媽媽就決定一家人一齊食素。
有些人以為只食豆腐、蔬菜就是健康。其實，需要多食其他顏色的蔬菜，否則容易營養不均，抵抗力下降。
奉行彩虹飲食法 孕期全素誕下足磅 BB
Doris坦言自己是全素食人士，所以蛋、奶、芝士等含有大量激素的製品都不會進食。而自己就會接照彩虹飲食法法則去揀選食材及進食。
彩虹飲食法，顧名思義是指透過不同顏色的蔬果，攝取多種營養。Doris續指，胎兒需要吸收碘質，由於不能食魚，所以選擇多進食海帶、紫菜以吸收營養。
如感到肚餓，除進食五穀粗糧外，亦會進食純天然且原味的果仁、乾豆類。既增加餓肚感，又可補充蛋白質及鈣質。但要注意，切忌進食生冷及寒涼食物，以免影響胎兒健康。
身邊有朋友擔心營養不足，我有詢問素食的兒科醫生及營養學博士朋友意見。多飲植物奶，多進食粗糧果仁，亦可食營養酵母如天貝、麵豉等已發酵食物，甚至螺旋藻去補充B12，其實十分足夠。
彩虹飲食法-食譜推介
山揸汁野菜炒素蝦卷
材料
|素蝦卷
|適量（切段）
|番茄
|1個（切片）
|粟米芯
|2條（切段）
|甘筍
|½條（切片）
|鮮淮山
|1條（切段）
|鮮雲耳
|60克
|蜜糖豆
|75克
|薑
|數片（切絲）
調味
|山楂餅
|3筒（切碎）
|菇粉
|½茶匙
|素蠔油
|適量
|檸檬汁
|適量
|麻油
|數滴
點擊大圖了解做法
食素+中醫輔助 女兒精靈頭髮多皮膚好
Doris憶述，在懷孕初期，由於工作繁忙，經常舟車勞頓，所以亦有找中醫調理身體，並服用中藥至胎兒大概五個月左右。在孕期間，並沒便秘、孕吐問題。即使如常上班、四出旅遊，仍沒有腰酸背痛及妊娠期糖尿情況。
點擊大圖了解更多
Doris續指，產程相當順利，女兒Mika出生體重是3.5 kg(約7磅)，而剛出生時已中氣十足，隔着幾層玻璃版仍然聽到她的哭聲。出世7天後，更可以站起來掃風，四肢結實。Doris笑言以一個素食媽媽而言，Mika是一個「大隻B」。
餵哺母乳約17個月，期間如常食素。Mika沒有偏食或對食物敏感，反而眼睛精靈，皮膚白裏透紅，頭髮黝黑濃密。腸胃好，BB時期試過一天去7次大便，而大便是正常形狀。
孕期全素飲食貼士
- 參照彩虹飲食法，均衡吸收營養，不論大人、小朋友或長者都適用。
- 每餐應包含鐵質豐富的食物和維生素C的水果及蔬菜; 多進食深綠色的蔬菜，如菠菜、白菜、菜心、芥蘭等。
- 多進食淮山，含豐富蛋白質，亦可穩定血糖濃度及健脾開胃。
- 避免進食油膩食物，以果仁代替零食，但必須是純天然、原味，不可以油炸或已加工。否則，可能會越食越多，令到體重暴升。
- 「媽媽食咩直接影響BB」，記得生命首1000日概念及關鍵時期。因為由胚胎受孕第一日開始至嬰兒出世後到兩歲，媽媽吸收的營養及生活習慣可影響嬰兒是癡肥、過敏體質或是健康成長。
- 懷孕期間，多接觸陽光，約10-15分鐘即可。吸收維生素D，有助身體吸收鈣質，令母體骨骼強壯，是胎兒骨骼發育的重要元素。
幼兒食素飲食貼士
- 少食零食，建議父母多自製健康小食，如將蕃薯加入果仁，搓成薯泥波波，增加纖維、鈣質。
- 加固時，可逐步加入不同種類蔬菜。在5個月大時，頭3日可用珍珠米打磨成米糊;第4日用糙米或紅米磨成米糊，待她出牙時，可以做BB餐。先將蔬菜切成小塊，加入少許油份如亞麻籽油、果仁，再加水煮成BB餐，讓寶寶吸引營養。
- 父母以身作則均衡飲食，同時按時讓小朋友進食三餐，養成健康飲食習慣。
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R
責任編緝：張懿慧