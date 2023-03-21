【STEM比賽】AI體適能賽提升學童運動興趣　仁愛堂田家炳小學派30學生挑戰

▲ 3月初舉行了「第二屆聯校智能運動STEM大賽」頒獎禮。

近年可穿戴科技產品（Wearable Technology）成為運動科學界的熱門課題，智能運動大受市民歡迎。人工智能逐漸被廣泛應用於協助兒童及青少年建立運動習慣，以提升運動興趣。本月初舉行了「第二屆聯校智能運動STEM大賽」頒獎禮，共有14間中小學參加，包括仁愛堂田家炳小學。

AI運動新趨勢

今年度Archon Wellness Limited聯同中國香港體適能總會主辦「第二屆聯校智能運動STEM大賽」，並獲香港體育教師學會和香港課外活動主任協會支持。大賽於去年11至12月舉行，共有14間中小學、超過600名學生參加，本年3月2日舉行了頒獎禮。

「聯校智能運動STEM大賽」的特色是讓學生不受地域限制，可於線上進行比賽，藉以鼓勵學生課餘多做運動，以改善學生體能及健康狀况。配合ALIVE智能運動健康手環及智能軟件，結合雲端服務，參賽者的運動數據及比賽成績將會即時上傳。今屆比賽更特別加入了AI 影像運動識別技術，讓學生在遊戲中練習體適能運動。

▲ 仁愛堂田家炳小學學生代表領獎。（大會提供）

30名田家炳學生挑戰

在參加學校之中，小學組分別有仁愛堂田家炳小學、沙田官立小學、孔教學院大成小學，以及中華傳道會許大同學校。仁愛堂田家炳小學（下稱田家炳）有30名學生參加，周海欣老師表示校内30位參加比賽的同學們都非常踴躍，天天戴着智能運動健康手環回校，又會開心地分享參與時的經歷。田家炳的周蕎同學分享，自己已是第二年參加，今年新增的AI體適能運動挑戰賽很有挑戰性，每關的難度都十分高，很有挑戰性，她不時會與家人研究動作、如何過關，每次能過關都十分高興，有成功感，也很開心參加比賽後，全家都一同做運動，身體更健康。

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中學組方面就有裘錦秋中學（元朗）、英華女學校、德雅中學、順德聯誼總會譚伯羽中學、佛教大光慈航中學、香港仔工業學校、香港扶幼會則仁中心學校、福建中學（小西灣）、文理書院（香港）和炮台山循道衞理中學。

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裘錦秋中學（元朗）學生參加

裘錦秋中學（元朗）梅志文校長分享，「聯校智能運動STEM大賽」是該校十分重視的比賽，很高興見到這個活動除了鍛鍊學生體魄之外，更利用科技數據令同學們感到新鮮感，大開眼界。該學生十分踴躍參加，初時或覺得每日做60分鐘中等至劇烈強度的活動困難，但同學們在努力嘗試後，都感到心肺功能與耐力都大有改善。

該校鄭彩嵐同學確診新冠後經常感到倦怠不想動，日常上學運動量比較少，參加了「聯校智能運動STEM大賽」，有了指定目標，自己多步行、多運動。而黃康婷同學也表示參加比賽令自己多做了運動，每天有目標去完成步數，配合 ALIVE 智能運動健康手環，即時可看到數據，就更有動力去完成，當達標時很有滿足感。

中國香港體適能總會行政總監黃永森博士在頒獎禮致辭時指出，據世界衛生組織所提出的兒童及青少年（5至17歲）體能活動量指引，每天應累積60分鐘中等至劇烈強度的活動（MVPA60），類別以有氧活動為主，可分段、多次地進行。若把 MVPA60 轉化為每天步數，平均計算大約是 12,000 步。大賽以每日10,000 步為目標，他表示今屆參加學生平均表現已經超過萬步，成績令人鼓舞。

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責任編輯︰顏紫燕