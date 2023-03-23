【運動生涯】憑乒乓球能力被喇沙招攬 陳葒校長那些年拒絕喇沙讀皇仁的原因

電影《中國乒乓之絕地反擊》有許多觸動我的地方，並不只在於乒乓球。片中有一幕講到教練團為了解和學習歐洲球員的打法，將黃昭（人物原型為「王濤」）派去德國當地乒乓球會打球。黃昭在異地語言不通，無朋無友，回到宿舍只能一個人港產片錄影帶打發時間。有天實在受不了，就打長途電話給教練，希望能馬上回國。其中有句台詞是以頗純正廣東話講的，大意是：我一個北京爺們，天天看錄影帶，現在連廣東話都會講了。

當時在戲院看到這一幕，我幾乎笑出聲來。曾幾何時，我也是初到異地，語言不通，也是只有天天看電視，也是因此而學會了廣東話。

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1979年10月29日，我從廈門來到香港。而官涌街（見附圖）14號仁傑大廈7樓B室就是我看電視學會廣東話的地方。在接下來的十三年，直到大學畢業，我和祖母以及兩位叔叔的家庭成員，都住在那間不到三百平方呎的小房間裏。

▲ 官涌街14號仁傑大廈7樓B室就是校長看電視學會廣東話的地方。

文首所說的那個片段，黃昭當時正在看《英雄本色二》。而讓我學會廣東話的則是看完整套麗的電視的《天龍訣》。那段時間我不用上學，因為還沒找到學校願意收我這個沒學過英文、不會聽講廣東話，連繁體字都看不懂，卻想入讀中學一年級的孩子。

是的，因為當時大陸的小學是五年制的，因此我來香港之前，已在廈門雙十中學讀了一個月，所以我叔叔順理成章一開始就幫我找中學。但別說中學了，我後來退而求其次去尖沙咀街坊利會小學面試，結果都是英交卷，才發現原來我連小一都讀不了。後來幾經輾轉，在四個月後才得到廣東道官立小學下午校收留，那是另一個故事，和乒乓球無關，此處略過。

和乒乓球有關的是，我叔叔知道廈門少體校的教練陳先生也來了香港定居，便託人找到了他，希望他能介紹我繼續打球。畢竟當時的我也就只有打乒乓球這一技之長。陳教練很熱心地幫了忙，他叫我叔叔帶我去乒乓球總會試拍。當時的乒總位於灣仔的一棟舊樓內，只有兩三張球檯。那次的試拍也只是走過場而已，因為我本來就是陳教練教出來的，所以很快就叫我去跟港隊一起練習了。但當時並無正式的港隊編制，也許是有機會出賽才算代表香港吧。這點我不太肯定。

當時香港乒乓球隊似乎並無獨立專屬的練習場地，無論成年少年，有名無名，都是在喇沙中學的體育館內練習。時間通常是從傍晚到深夜，可能那時還未有全職運動員，大家都是要放工放學後才能練習。

那段跟練的日子我已頗為模糊。但有兩個片段仍然印象深刻，第二個片段甚至改變了我的人生走向。

第一個片段是某天我到場館時，因為落單就只能自己練習發球等隊友。這時走來一個陌生男人，笑容滿面地叫我和他搓兩板。我開始以為是哪個教練來試我斤兩，還有點緊張。誰知一看他發球，就知道他並不是打開波的。就住他玩了幾局，直到隊友到場，他便說不阻我練習，放下球拍就走了。直到多年以後，我在電視上又看到那個男人，才知道他是香港足球隊的總教練郭家明先生。

第二個片段和乒乓球無關，和名貴房車有關。當時我放學後就要從佐敦坐巴士去九龍城喇沙書院，每次去到，都會看到學校附近停了一列名車在接放學。在當時的我的心目中，有車已經是富貴人家，而擁有那些就算不懂車的我一看就覺得必定是豪華名車的，就更是超級富貴了。這使我產生一個很深刻（雖然未必正確）的認知，就是入讀這所中學的人，非富即貴。

而就是這個認知，當喇沙老師後來叫我升讀喇沙，說只要我報就保證錄取時（當然是因為我的乒乓球能力而非靚仔啦），我並沒有馬上答應，只是將其置於第二選擇（如答應了，我由皇仁仔成為喇沙仔，不知人生會有怎樣的變化。這只能去到另一平行宇宙才知答案了。）。

我的第一選擇，是皇仁書院。

不選喇沙，除了自覺窮家難以高攀貴校之外，其實還有另一原因。喇沙老師是看中我的乒乓球才取錄我，那我進了喇沙肯定要繼續打乒乓球了。但其實我一直都不享受打乒乓球。我打乒乓球，只是從小就被選中進入少體校乒乓球隊而已。在整個練習和比賽的過程中，我並沒有覺得什麼太大的喜悅和快樂，雖然也不是痛苦。我告訴自己，進入中學後，不想再打乒乓球了。我想打籃球，想踢波，想做話劇。我比較喜愛多人一起合作進行的運動，可以在場上同合作，同支撐，贏同喜，輸同悲。而乒乓球在場上是個人遊戲，實在太孤獨了。

《中國乒乓之絕地反擊》說的是1995年天津世錦賽團體決賽絕地反擊的故事。團體賽要講求溝通合作，互補互信，甚至自我犧牲。這方面導演在片中刻劃細膩，很能展現球員同合作同支撐的友情歲月，以及贏同喜輸同悲的共同進退。不過在場上，每一球每一分，始終是一個球員去獨自面對和承受。

總之當時的我，很多團體運動都想玩，唯獨不想再打乒乓球。只是人算不如天算，我進入皇仁後，仍然未能擺脫乒乓球…

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