【交通意外】4名長者出席親友喪禮　回程遭貨車猛撞當場身亡無法歸家

▲ 4名長者出席親友喪禮，回程遭貨車猛撞，當場身亡無法歸家。

近日馬來西亞發生一宗恐怖奪命車禍，4名長者出席完親友喪禮後共乘一輛車回家，未料卻遭遇車禍，與一輛貨車相撞，4人當場死亡，貨車司機則無大礙，當局正在調查車禍原因。

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綜合馬來西亞媒體報道，事發2月24日下午5時許，地點位於太平市郊直弄雙溪丁宜路。4名長者出席完親友的喪禮後，回程共乘一輛私家車。事發時私家車正從太平朝班台方向行駛，卻突然駛入反方向車道，與一輛迎面而來載着木炭的貨車發生猛撞，造成4人頭部嚴重受傷，當場死亡，死者分別為黃雅妹（63歲）、黃瑞漢（67歲）和許淑霞及其丈夫周映慶（77歲），而貨車司機則沒有大礙。

死者黃雅妹丈夫徐炳泉（72歲）表示，妻子的四哥早前因身體不適病逝，她便於事發前一天（2月23日）與姐夫、哥哥和嫂子共同乘車，前往出席四哥喪禮。據悉，當時由妻子的哥哥負責駕車，喪禮完畢後4人再結伴乘車返家，未料於回程途中遇上車禍。他表示，妻子出事後直至當天晚上7時才收到噩耗，感到十分驚嚇，但只能無奈接受現實。

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徐炳泉又表示，兩人育有4名孩子，目前已回家處理母親後事。他表示，妻子生前為人友善及踏實，去年剛退休，以為可以好好享受清福，沒想到卻因車禍喪生，永遠回不到家與家人團聚。他嘆惜，

4名孩子都事業有成，毋須我們操心，原以為我們可以安享晚年，沒想到卻發生這種意外。

警方調查顯示，涉事貨車當時載着木炭，正從班台朝太平的方向行駛，4名死者共乘的車輛則駛入了貨車正在行駛的車道，與貨車相撞釀成車禍，兩車的車頭均遭到嚴重損壞。目前，警方依危險駕駛導致他人死亡調查事件，檢視車禍原因。

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責任編輯：羅嘉欣