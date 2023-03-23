【兩性關係】酒後和女友妹妹發生親密關係 男子扮無辜：她太主動不懂拒絕

▲ 台灣一名男子不小心與女友妹妹發生性關係。

想出軌，總有千千萬萬個借口。台灣一名男子上網自爆不小心與女友的妹妹發生性關係，他更稱遭到對方威脅才被迫繼續發展這段不倫戀。男子對事件發生到如斯地步感到很懊惱，於是上網發文求教網友如何是好。此文一出，立即引到網友熱烈討論，留言幾乎一面倒大罵男子是「爛人」一名。

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該名男子用匿名在討論區以「不小心和女友妹妹發生關係」為題出文。他憶述事件發生在前幾天，剛巧他的女友加班未回家，男子便先買了些鹹酥雞和啤酒到她家中看棒球比賽。當時女友的妹妹也在家中，更走過來陪他一起看比賽。豈料，中途他突然受到對方的引誘，

她喝醉就主動親上來，我當下也不知道該怎拒絕，就不小心跟她搞上了......

在接下來的幾天，這段不倫戀更越發變本加厲。男子說，女友妹妹會襯著女友不在家便主動要求發生性關係。他說雖然有作出拒絕，但是卻受到對方的威脅，

但她說我要是不配合就要跟她姐講，說我喝醉侵犯她......

女友的妹妹更明言自己是有特殊性癖好，

她就喜歡偷偷跟有女友的男生玩才會舒服，我實在沒辦法就任由她擺佈。

男子更透露，發帖文前一天與女友發生了性行為，但是他卻覺得「乏味」便早早結束了事。初露端倪的他及後被女友問罪，

她撒嬌裝生氣的問我是不是偷偷來，才沒力氣！

男子直言現在愧疚感很重，被壓到透不過氣。他文末重申自己是很愛女友的，而且他和女友上個月也約定要拍婚紗照。所以，他現在感到不知所措，希望在這件事上得到網友們的一些實質建議。

帖文有近千個留言，大量網友「串爆」男子的「無奈」與「被迫」，「爽完再來說愧疚感，那你也是很懂得反省欸。」﹑「謝謝她幫忙找了一個理由，讓你可以繼續享受但又說服自己是不得已的。」﹑「快笑死了如果媽媽不小心喝醉了，我相信一定知道怎麼拒絕了對不對。」；也有網友認為男子和女友妹妹都是爛人，可以在一起，「考慮跟妹妹在一起嗎？覺得你們很配。」

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責任編輯︰王明芳