【眼睛健康】女子左眼微絲血管破裂現血塊　大力捽眼欲消除致結膜血腫險失明

▲ 女子左眼微絲血管破裂現血塊，大力捽眼欲消除致結膜血腫險失明。

眼睛出現不適切勿輕舉妄動。台灣一名女士因近日轉季忽冷忽熱，左眼微絲血管破裂，在眼白處留下血塊。本無大礙的她異想天開，竟大力揉搓眼睛，希望把血塊揉散，結果導致眼球血腫，壓迫視神經險，差點失明。

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綜合台灣媒體報道，高雄一名陳姓女子因轉季天氣下冷縮熱脹，造成左眼微絲血管破裂，出血流到結膜下方，眼白處出現整片鮮紅血塊，變成「紅眼」，但並無明顯不適。

陳女經過檢查後，發現左眼有出血現象，屬於嚴重程度的「結膜下出血」，但一般不會造成視力損失，亦不會交叉感染。而陳女本身雙眼近視600度，但左眼最佳矯視仍有0.8，影響不大，外加眼壓正常，也沒有外傷史造成眼紅、也沒有服用任何通血路藥物。

於是，醫生為陳女處方類固醇藥水，以降低血液滲漏，減少出血量；同時處方眼用抗生素，避免眼睛二次感染。他叮囑陳小姐數日後覆診，而且只要不揉眼睛，大約2至3周就能恢復正常。

覆診情況惡化險失明

不料5日後，陳小姐慌忙覆診，因原先不嚴重的結膜下出血，如今惡化成結膜血腫。陳小姐解釋，因擔心眼睛狀況，於是異想天開，每日熱敷眼睛約30次以上，並約每小時就大力揉搓眼睛一次，希望能把出血部位的血塊揉散。結果直至第5日起床，左眼因嚴重血腫無法轉動眼球，看物體呈現重叠影像，導致走路也不平衡，容易跌倒；就連視力也變模糊，於是緊急求醫。

醫生再檢查發現，陳小姐此時視力已大幅減退、眼壓飆升；左眼後方甚至出現5厘米大的血塊，使她的左眼無法正常轉動，並造成看事物出現重影。血塊也有些微壓迫到視神經，造成她的視力大幅下降。慶幸的是，血腫位置偏下，沒有直接損傷到視神經，否則就有可能導致失明。

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出現結膜下出血切記遵照醫囑

最後，醫生在評估完陳小姐病情後，立即處方降眼壓的眼藥水，保護視神經。另外，透過止血口服藥，加快消除血腫。醫生再嚴厲警告陳小姐，不能再搓揉眼睛，要謹遵醫囑。而陳小姐的眼疾也在1個月後痊癒。

醫生提醒，結膜下出血最常發生在季節冷熱交替時，實際上並不可怕。此外，有眼球外傷、熬夜、過勞、老年人便秘時用力、大力咳嗽、有高血壓病史等血液疾病，或有服用通血管藥物等，都是高危因素。患者切記一旦出現症狀，要即刻求醫、遵照醫囑，通常不會有大問題。

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責任編輯：羅嘉欣