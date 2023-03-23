【運動生涯】入皇仁後兩次退出乒乓球校隊 陳葒校長與乒乓球的半生緣

▲ 電影藉影子陪練員的角色，讓觀眾看到那些站在領獎台的英雄背後的無名英雄。

在《中國乒乓之絕地反擊》中，有一個角色塑造得很好，即使他並非奪冠五虎將之一。在同樣拉孤圈打法的隊員中，他的實力僅次於隊中第一主力白民禾，但面對當時中國唯一競爭對手瑞典隊，中國隊並不需要兩名和歐洲球員打法類似的球員出場，因此他被教練團安排作為影子陪練員，模擬瑞典球員佩爾遜的打法與隊友練習，幫助隊友練成剋敵之技。

但成為了影子陪練員，也就意味着他肯定沒法成為正選，沒有機會代表國家出賽了（這種模擬某人或某種打法的影子陪練員在乒乓球界比任何其他運動都重要得多，原因日後有機會再詳解。）結果這位陪練員不甘成為陪襯，心有不忿下選擇了退役，回家鄉開大牌檔謀生。這個角色是虛構的，但卻是無數幕後陪練員的典型代表。電影藉這個角色，讓觀眾看到那些站在領獎台的英雄背後，還站着無數的無名英雄。我想這也是編導在向所有影子陪練員致敬。

我也曾經「退役」過兩次。一次是在中三，一次是在中七。

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進入皇仁後，我就沒再去喇沙跟港隊練習了。雖然我確實不喜歡打乒乓球，但還是進了皇仁校隊。在中一新生填寫課外活動時，我選了話劇和笛子，前者因為我在廈門時就有參與社區和學校演出，我也很喜歡舞台表演。而想學笛子，是看了臥龍生及蕭逸等人的武俠小說，少俠主角總是持一管直簫或短笛，瀟灑得很。不過當時我看到有乒乓球那一欄，還是不由自主地打了勾。

中一中二我應該都有代表校隊C Grade打學界，當時皇仁乒乓球是港島區Division 1， 總成績雖然常在前列，但應該還不是總冠軍。我在中二時迷上籃球、足球以及桌球，對乒乓球實在提不起興趣，所以中三就主動退出校隊了。這是我第一次「退役」。

到了中五那年。一直帶領乒乓球校隊的何Sir突然來找我，說幾年下來，校隊已處於降級邊緣。A Grade人丁單薄，希望我能復出救亡。不指望奪冠，先爭點分保住D1再說。之前我在校隊時，何Sir對我很不錯。前兩年我提出退隊，他也沒有任何阻止刁難，非常難得。

既然老師出面出聲，校隊又有如此需要，我也不好拒絕。當然，我也有一份私心，想着如果我能為校成功護級，也可能會增加我在原校升讀預科的機會吧。就這樣，我又復出打學界了。那一年，皇仁乒乓球隊成功留在D1。

▲ 校長中五復出打乒乓球，其所屬的皇仁乒乓球隊成為港島區D1的總冠軍，此後更長達十年成為港島區D1十連冠。

翌年我升上預科，成了球隊的大師兄，乒乓球會主席和校隊隊長自然都落在我身上。那年正好有兩個厲害的中一生入隊，球隊ABC三個組別都有一定的水平，打學界非冠即亞季，總積分第一，皇仁乒乓球隊終於成為港島區D1的總冠軍，並且從此開啟此後長達十年的港島區D1十連冠。何Sir再不需要找人救亡護級了。

這裏補述一些無關球隊的花絮。在我同屆的預科同班同學中，一直有則關於我打乒乓球的逸事流傳至今，以至三、四十年後的同學飯聚，時而還會有同學講起。那時預科還有空堂這回事，即是在上某選修課時，沒有選那一科的同學可以自由活動。那時的皇仁很自由，只要不出校門，基本上什麼都可以做。去操場打籃球也行，去圖書館做功課也行。而我們6LA文科班的同學，空堂時有段時期常去禮堂打乒乓球。那裏經常擺放着兩張乒乓球桌。

同學知道我是校隊，但還是想和我打。雖然我不太喜歡打乒乓球，但這種同學間隨意的娛樂我倒是樂於參與。但是如果我認真去打，每回合最多一兩板也就結束。如果刻意讓球打失，就更沒有意思。某次我在旁看着他們打球，手上握着剛喝完的維他375紙包檸檬茶，突然想到可以用這個東西來代替球拍和他們玩。如果是不熟的人，可能會對我提出的這個主意感到被輕視的不快，但我們同學之間彼此互罵粗口大打出手之後都毫無芥蒂，對這樣的小事就更不會介意了。

結果，我手持維他375檸檬茶盒大戰群同的畫面，就這樣留在皇仁87屆6LA同學的記憶中。而在他們的記憶中，應該不會有乒乓球拍贏過檸檬茶盒的片段。

然而，那一段回憶才是乒乓球於我的罕有的快樂回憶。

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