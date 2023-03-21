【覆核刑期】私了的士司機男經理囚3年　律政司覆核獲批加刑至49個月

▲ 私了的士司機男經理囚3年，律政司覆核獲批加刑至49個月。（資料圖片）

2019年10月深水埗示威現場有的士剷上行人路後撞傷兩人，涉事的士司機被拉落車襲擊致受傷，其中男經理承認暴動及非法集結時蒙面兩罪，被判囚3年。律政司認為判刑過輕，今(21日)向上訴庭提出覆核，指事件嚴重，施襲者近乎喪失理智下以致命武器施襲。上訴庭聽聽陳詞後批准申請，更改刑期為49個月，稍後頒布書面判決理由。

申請人律政司司長，答辯人張子龍(32歲)，報稱公司經理。

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上訴庭聽取陳詞後批准申請，認為原審法官判刑過輕及或原則有錯，須作糾正，以6年半為判刑起點，答辯人認罪，減刑至52個月，基於本案屬覆核刑期，酌情減刑3個月，更改刑期至49個月。

申請一方指出，原審法官應考慮整體為嚴重事件，事件涉及暴動，的士司機被襲致嚴重受傷，現場亦有不同致命武器，包括鎚及削尖武器，亦有財物損失。申請一方認為，原審法官考慮後作出之判刑值得商榷，超出合理範圍，判刑過輕。

申請一方續指，本案具有13項嚴重之處，性質明顯嚴重，即使如原審法官定性為中度嚴重，以同類機場襲擊案例而言，即使沒有刑事紀錄的被告，法官亦以5年為判刑起點，本案則以4年半為判刑起點，明顯過輕。申請一方指，答辯人最早釋放日期為7月20日，相等於實質服刑已2年，因此更改刑期亦不會構成不公平。

申請一方於庭上播放部分案發時片段，指現場有堵路情況，在場人士公然以黑衣及蒙面裝束施襲，受襲司機血流披面，並無任何反抗，施襲者於光天化日下，以致命武器於近乎喪失理智下施襲，過程兇殘，種種情節顯示為嚴重，原審法官亦未有充分考慮「私了」情節，定性事件為「中度」嚴重屬犯錯，量刑基準過輕。

上訴庭指出，案中的士司機受不知名人士襲擊，致失控剷上行人路撞傷兩名女途人，認為這部分亦加重罪責，質疑申請方未有提及，問及申請方會否要求上訴庭考慮。申請一方表示會作依賴，因具有暴動情節。

答辯一方回應指，答辯人並非有預謀襲擊事主，暴動曆時僅5分鐘，答辯人只踏前一步襲擊事主兩下，以4年半判刑起點非明顯不足。原審法官認為本案屬偶發性，亦有其合理性。

上訴庭則認為，當的士撞向兩名女途人，答辯人並非前往救人，反而接過途人遞上的口罩後襲擊事主，答辯人擠身前往事主的位置，不可能是偶發性或誤打誤撞，屬有意識的舉動及作為，上訴庭質疑原審法官認為是偶發性，是否恰當。

案發於2019年10月6日下午5時許，當時59歲的士司機鄭國泉駕駛的士至示威者設置的路障，及至欽州街時遭約80名蒙面人圍堵，以雨傘及鐵通敲破車窗，有人爬入車廂以鐵通猛力襲擊鄭，導致的士失控撞倒兩名女途人。其後有人將鄭拉出的士後續施襲，張期間用腳踏向鄭的方向，並用硬物打鄭，鄭事後7條肋骨骨折。

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記者：林育慧