【運動生涯】陳葒校長與乒乓球的半生緣 曾因一張乒乓球桌被誤會因有錢而辭職？

▲ 校長大學期間進入了舞蹈學會，閒時都在跳舞。

中七「掛拍」後我基本上沒有再碰乒乓球了。大學期間由於進入了舞蹈學會，閒時基本上都在跳舞。跳MJ、MC Hammer、Janet Jackson及麥當娜等人的歌，多數由學會師兄Raymond和Kenny兩人負責排和教。當時他們排的舞亦有融入一些locking和poping的技巧，我記得其中一首甚至用上芭蕾舞的反身跳躍。師兄說這種舞是現代爵士，但現在看來和Mirror跳的似乎無甚分別。

▲ 校長大學期間進入了舞蹈學會，閒時都在跳舞。

大學畢業就去了一所女子私立學校當中文老師。該校並非獨立校舍，只是在美孚新邨一座住宅大廈裏圈了三層樓，只有十來間教室，地下大堂作為禮堂，禮堂外有個和排球場差不多大的籃球場，已是整個校園唯一可見天日的地方。學校當時也有兩張乒乓球桌，但很少擺出來。因為整間學校擺得下一張乒乓球桌的室內地方，只有那個狹小卻又使用頻繁的禮堂。

當時的體育老師不會教乒乓球，女生對乒乓球的興趣也沒有男孩子大，這樣我就更心安理得地不去碰乒乓球了。我在那學校教了10年，帶過籃球隊、辯論隊、啦啦隊，創辦舞蹈隊、劇社、校報，就是沒有乒乓球的什麼事。所以有位當時的舊生在看了本系列的第一篇文章後，驚訝地留言問為什麼當年沒見過我打乒乓球。

最新影片推介

然而，還是有些學生是見過我打乒乓球的。

2003至2004年我在將軍澳一所新校當創校校長，該年暑假香港乒乓球隊獲得奧運男雙銀牌，在香港掀起了一股乒乓球熱潮。新校是千禧校舍，那段時期在一樓的有蓋操場長擺了兩張乒乓球桌，一到小息或lunch time就有低年級學生圍在那裏打球。有時我經過後就會站在旁邊看一下，那些學生見了都會叫我一起打。我總是說我在旁看就行，但有次學生叫得歡，也不想太掃學生的興，便脫下西裝外套，捲起袖子，接過學生遞來的球拍。

▲ 校長用策略打贏學生，成為學生心目中的高手。

被一眾學生推出來和我打的，想必就是他們當中最厲害的了。和他搓了幾板正手，都是我打出界。畢竟超過十年沒碰過球板，動作都生硬變形了。圍觀的學生見狀，都說校長的身材只適合打足籃排那些大球，打乒乓球沒有優勢。那一下激起我的好勝心，便對同學說我們打計分的吧，十一分，三盤兩勝。這話一出，圍觀者大聲起哄。那同學也許有點不好意思，也許覺得贏了校長不太好，遲疑了片刻。我再說，如果你打羸了我，就記你一個優點。校長不會對學生食言的，放心。這下那個純真的中一生笑了，還說可以讓我先發球。

我當然胸有成竹。雙方練習正手對打，揮拍動作熟練和熟球很重要。但計分對賽的話，我卻可以靠搓球防守，以及靠發球得分。因為那同學很明顯也是剛學球不久，雖然練習正手對打頗熟，但實戰是兩回事。

果然一切如我這隻乒乓老狐狸所料。兩局都是我贏了。那同學完全接不住我的高拋側上旋，就算勉強回過來，也是高而慢，我簡單扣殺就能得分。至於他的發球局，我大多是穩陣地搓回去，讓他自己打失。這種策略當然只能對付學球不久的新手，幸好那同學以及當時在場的同學都是這種新手。

不知是否一個優點的吸引力太大，之後有幾位同學站出來挑戰，都只打了一局，也都是同一結果。然後有同學說我原來是高手，一開始只是dum 雞。我笑而不語，當作默認，不讓他們看穿我的老襯底。所以之後我也不再接受挑戰了，一來那裏的乒乓球桌收了，先是擺放健身器材，後來又改建為圖書室。二來那些初生之犢肯定進步神速，日後再對壘的話，我未必能贏。優點若給得太容易，訓導老師們就很為難了。三來就是面子了。不打就不會輸，就可以在那群學生心目中保持高深莫測的高手形象。哈哈。

在六年的校長生涯中，還有另一次正式在學生面前展示過乒乓球技。也是創校之初，新同事唐韻（她是真正的乒乓球高手，來港前曾經是國家隊的選手）邀請了剛退役的港隊球手王晶小姐來到校示範。我也落場和她打了一會以盡地主之誼。這一次的正手對攻有來有往，有幾次都打了二三十回合，很似模似樣，學生又再次驚呼。但我自己明白，那是高手就住我來打，球的落點力度都讓你回得很舒服。

之後我基本上都沒有再碰過乒乓球拍。直到好幾年後我離開學校創辦了「陳校長免費補習天地（補天）」，某天有人致電我說有張乒乓球桌可以捐給補天，但需要在限期內接收。當時補天提供免費才藝課程的大角嘴中心正計劃成立，我就想有了這張乒乓球桌，日後義師可以在那裏教基層孩子打乒乓球，就決定接收下來。但當時補天只有一間小小的辦公室，和在渡船街那邊有個更小的中心，根本放不下一張乒乓球桌。結果我就請那位捐贈人運來我當時居住的荔景臺政府宿舍，待大角咀中心開幕後再運過去。

由於我們當年一搬進宿舍就將飯廳和客廳打通，故有足夠空間存放那張乒乓球桌。某天有電視台到我家採訪拍攝，見到那張球桌，便要求拍幾個我和兒子打乒乓球的鏡頭。結果訪問片段播出後，惹來一個讓我哭笑不得的誤會。有些觀眾以為我有大把錢，所以才辭去校長辦補天。不是嗎？住那麼大的一間屋，客廳放下了一整張乒乓球桌還綽綽有餘。

乒乓球和我的半生緣大概就是這樣了。如果不是因為看了《中國乒乓之絕地反擊》有所觸動，我也不會寫下這些往事。乒乓球題材的電影比較小眾，本片又是大陸製作，香港觀眾很容易忽略。我不是收錢寫宣傳文章的KOL，但我覺得電影拍得很有心，也很有力，非常值得一看，故此很樂意向大家推薦。

好啦，如果你去看了，我記你一個優點！

所附那張我和補天學生打乒乓球的照片乃才藝義師葉教練看到文章後傳給我的。葉教練當年來中心義教乒乓球，並為補天孩子舉辦乒乓球賽。不知那張球桌是否當年暫放在我家那張。更值得一提的是，葉教練是我創校時的學生，不過他那時讀中四，我扮高手那次他應該不在場。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R