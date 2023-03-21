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【性猝死】寡婦與細11歲壯男一夜情 突失去意識暴斃解構「性猝死」

親子 17:20 2023/03/21

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

肯亞近日發生一起命案，一名37歲男子與48歲寡婦發生一夜情，豈料寡婦在歡愉過程中性猝死，男子因此被嚇壞，更將寡婦帶到另外一處草草埋葬，最終遭到警方逮捕。

影片推介：

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綜合外媒報道，一名男子日前到一間酒吧喝酒，寡婦也在該間酒吧內消費，隨後兩人一起當酒友，而且愈傾愈開心。到了深夜，兩人發生性行為，正當兩人享受魚水之歡之際，寡婦突然失去意識，過不久氣絕。男子看到這一幕嚇壞，不知該如何是好，於是將寡婦的遺體帶到另一處私人地草草埋葬，遺體翌日被人發現。

警方初步調查發現，寡婦身上並無明顯外傷，之後循線將男子逮捕歸案，並將寡婦的遺體送往法醫鑑定。承辦該宗案件的警方表示，男子供稱，寡婦是在兩人性行為期間死亡，而且他不知道兩人交歡會導致寡婦喪命。另警方也發現，寡婦在丈夫死亡後繼承所有家產，目前全案正在進一步調查中。

據台灣節目《醫師好辣》，神經外科醫師顏君霖曾表示，進行性行為會對心血管造成負擔，行房高潮時，有時會造成肌肉緊繃，繼而引發張力性頭痛，或是血壓高導致腦壓升高。若動脈本身就比較脆弱的人，可致腦血管中風。

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責任編輯︰王明芳

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