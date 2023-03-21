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【醫療新知】港大團隊研發新型超聲波感應抗菌納米片　治療患者骨髓炎

社會 16:59 2023/03/21

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

研究團隊以小鼠作為模型，發現採用新技術下感染已被有效控制。(港大醫學院提供)

港大醫學院團隊研發一種非入侵性及非抗生素類的抗菌納米片，透過超聲波誘導下能產生大量活性氧，主動捕捉並有效地消除藏深層骨組織中的MRSA細菌，可有效消除骨組織中耐藥性的金黃葡萄球菌，相關研究成果已於《先進材料》 發表。

骨組織感染，即骨髓炎，是由細菌、真菌或其他微生物引起的骨骼或骨髓中的感染。常見的致病細菌包括 MRSA，嚴重的感染可令患者面臨截肢及誘發可致命的敗血症。臨床上，治療骨組織感染的方法包括注射抗生素及清創手術，由於骨深層組織的感染位已有細菌膜形成，治療效果有時並不明顯。如過度使用抗生素，也有機會損害宿主的先天免疫能力。

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【TOPick診症室】30歲港女長期經痛久未成孕　求醫證宮寒揭日常2大習慣肇禍

港大醫學院矯形及創傷外科學系楊偉國團隊，最近開發的新型二維聲敏劑，名為 TisC2-SD(Ti3+)納米片，相較物理上排列為零維度 (zero-dimension）的傳統聲敏劑，其能產生的活性氧數量有限。團隊新研發的聲敏劑，含有大量二維度平面 (two-dimension）的催化面，在超聲波感應下，新的二維聲敏劑能有效地產生大量的活性氧作為殺菌劑。納米片在超聲波誘導下，加上利用中性粒細胞膜(NM）表面修飾技術，NM-納米片能主動追蹤埋藏於骨組織中如 MRSA 的病原體。在小鼠模型中，這款新型納米片能夠在骨組織中消除超過 99.72%的MRSA 細菌。

楊偉國表示，這項突破性設計超聲波感應的聲敏劑實現了質量上重大的飛躍，其活性氧釋放位點從零維轉變為二維，可以顯著增加活性氧的產量。我們將來也會考慮應用這技術於治療膀胱炎、腹膜炎或骨癌患者術後常見的細菌感染等。

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記者：陳展棋

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