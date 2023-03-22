【育兒心得】護士媽媽辭職照顧3個兒子　陪伴成長自創教材提升孩子學習興趣

▲ 為了照顧3個孩子，Vivian辭掉護士工作做全職媽媽，她笑言照顧家庭較從前工作更忙碌。（被訪者提供圖片）

育有3個兒子的何穎恩（Vivian）是香港大學護理系碩士、前公立醫院兒童深切治療部專科護士。為了照顧孩子辭掉醫護工作成為全職媽媽，但她仍繼續發揮醫療專業，在社交平台分享育兒資訊及嬰兒護理之外，更不時自家設計好玩及實用的幼兒活動及遊戲，提升孩子學習興趣，更深得網民歡心。

Vivian從前在公立醫院工作，是兒童深切治療部專科護士，每天照顧不同病症的孩子，她印象最難忘是一位24周的早產BB。「他出世時只有575克，較一枝礦泉水重一點，要住在孵化箱繼續成長。由於他幾乎所有內臟都未成熟，故曾出現腦出血、肝腎功能差、插喉呼吸及骨折，但BB生命力很強，最終可以成功出院，現在他已11歲，是一位很健康的小朋友，我覺得這是神迹。」

經常接觸初生的嬰兒，為已為人母的Vivian增進不少育兒知識。「BB住院期間，我會教媽媽如何上奶、泵奶及儲存母乳，讓BB就算住院都能飲到優質及充滿抗體的母乳。另外亦讓媽媽知道怎樣防止BB生尿疹，萬一有的話如何令它不惡化。」

她說無論甚麼職業及階層的女性，照顧初生BB都是一個全新的挑戰，故很慶幸自己在工作上獲得寶貴知識，能充滿信心的照顧3位兒子。

▲ Vivian不時帶小朋友郊遊，親親大自然。（被訪者提供圖片）

告別10年醫護工作

護士工時長又要輪更，使她缺乏親子時間。「我生完二仔放產假後回到前綫工作，發覺跟兒子的相處時間不足夠，便決定辭職告別10年的醫護工作。」

不過起初成為全職媽媽，她坦言相當不習慣。「做全職媽媽是24小時無休，因為小朋友對媽媽的需求很大，有些事只有媽媽才能做到，好似陪小朋友睡覺，所以做全職媽媽絕對忙過返工。」

Vivian育有3個兒子，分別6歲、5歲及3歲，在育兒路上經歷不少辛酸史。「小朋友每個階段都帶給我不同挑戰，最難捱是BB初生的階段，一晚會醒幾次，要餵奶、換片及氹瞓覺，媽媽每晚都是斬件式睡眠，根本就沒有優質睡眠，因為我有3個孩子更經歷了3次。」

▲ 前公立醫院兒童深切治療部專科護士Vivian，是香港大學護理系碩士，更考獲陪月證書課程講師及IAIM國際嬰兒按摩導師的專業證書。（被訪者提供圖片）

不過，她又感受到母親遇強愈強的精神。「媽媽會隨着年月升呢，我當時是新手媽媽，對住一個BB已覺得忙得要命，但生完第二個就發覺原來從前湊一個都算輕鬆，第三個出世後又發現其實照顧兩個小朋友並不可怕，所以媽媽有無限潛能，確是為母則強。」

雖然照顧孩子面對很大挑戰，但3個孩子的窩心事卻令她很感動。「他們好識氹媽媽，大仔很慷慨他的擁抱，我任何時候叫他抱我也很願意。二仔如發覺我不開心，他會畫一張寫着I love you X 1,000,000,000的字條給我，因為他對數字敏感，所以寫很多個零表達對我有很多的愛。三仔知道我心情不好便會主動錫我，因他記得我講過只要錫我便開心。」

畫公仔畫出腸表達愛意

至於教養之道，Vivian着重培養孩子的獨特性，因每個小朋友都是與別不同，父母必須要欣賞他們的長處。同時亦會培育品德及有良好的價值觀，建構一個充滿愛的家庭，讓孩子明白是家庭的一分子及很珍貴。「父母表達對孩子的愛，必須畫公仔畫出腸，要時刻讓他們知道爸媽很愛他，令孩子肯定自己的存在價值及重要性，他們擁有安全感便能健康發展，以及探索自己的長處。」

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畢竟3個孩子各有不同個性，Vivian會讓他們接受不同的教育模式。「大哥性恪溫柔及謹慎屬觀察型，需要有很大的安全感才能接受新事物，故此要讓他跳出舒適區，便不能催迫他，當建立安全感後便可以融入新環境。二仔就剛好相反，性格好動、充滿好奇心及勇於冒險，對科學及數學很有興趣，是一位動覺型的孩子，要透過身體、撫觸及肌肉感應等經驗去學習，故此我會接受他在學習期間經常摸來摸去及坐不定。至於三仔就熱情及懂得關心人，由於年紀最細一直受到大家的關注，我經常向他解釋每個家庭成員都是平等，必須要尊重哥哥。」

自創教材跟網民分享

香港爆發疫情初期，全港學校曾停課，Vivian因兒子長留家中，便自行設計DIY活動及遊戲。「主要針對兩至三歲的發展，包括認知、語言、鍛練小手肌及手眼協調等，由於當時大仔及二仔要開始學揸筆寫字，在遊戲中學習比不斷抄寫更舒服及有效。」

Vivian主要參考外國網站做靈感，在眾多DIY遊戲中，3個孩子最愛「彩虹大白菜」。「這活動是一個非常簡單及有趣的親子科學實驗，讓他們學習植物的不同部分及認識毛細管作用，明白植物是如何喝水。」

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材料只需4片大白菜、水、杯及食用色素，做法是把色素分別倒進4個裝著白開水的水杯，要把大白菜的根部稍為剪去莖一點，可幫助吸收，然後將大白菜放進4個不同的顏色水入面，等待24小時，大白菜便會變色。「孩子很驚訝地說：『原來菜菜也會飲水！』，同時我也鼓勵他們要多喝水。」

另有一個「彩虹米」遊戲，主要是感統訓練。「把米粒染成4種顏色，小孩可以觸碰米粒或在米盤上寫字，同時又可用玩具碗及杯做舀米的動作，可以訓練手眼協調及小手肌發展。」

Vivian把自己設計的DIY遊戲及活動放上Facebook專頁「護士Vi媽三小火」跟網民分享，其中以恐龍為主題的活動最受家長歡迎。「可能很多小朋友都喜歡恐龍，如恐龍泥膠、冰蛋及數學教材，網民都非常受落。另外一些有關前三指及小手肌的遊戲，如做衣夾及萬字夾的遊戲訓練，反應亦相當不錯。」

▲ 恐龍教材概念有趣，兒子經常玩得不亦樂乎。（被訪者提供圖片）

除了受本地網民熱捧外，她不時會收到海外家長的查詢，雖然她很忙碌但也會盡快回覆，希望為家長解決育兒及教育的問題，助孩子健康成長。

記者：招美寶