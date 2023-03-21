【口臭警號】口臭隱藏7大疾病或患癌　中醫教茶飲按穴抑制口臭

▲ 口臭隱藏7大疾病或患癌，中醫教茶飲按穴抑制口臭。

口罩令解除，但仍有人堅持戴口罩，一部分原因或是為掩蓋口臭問題。有中醫師指出，口臭代表身體健康反常，有7種臭味更反映身體或出現嚴重問題，要及時求醫。

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台灣中醫師王大元在Facebook專頁分享口臭知識。他表示，有些人不知道自己其實有口臭問題，而測試方法很簡單：可以用舌頭舔手背、用湯匙觸碰舌頭或刮舌苔、手指摩擦牙齦、手機通話後或與人交談後脫下口罩，直接聞這些物品有沒有異味殘留；或大膽些請別人直接聞一下口腔也可以。

至於為何會出現口臭？王大元解釋，除了可能因長時間沒喝水導致的細菌滋生、分解食物殘渣時產生的口腔異味，口臭還可能代表身體響健康警號。在生活作息正常情況下，口腔若散發出以下7種臭味，就需檢查身體是否患相關疾病，例如：

爛蘋果味：可能是糖尿病酮酸症

阿摩尼亞味（尿騷味）：代表腎臟有問題；如無法將尿素排出體外的洗腎、腎衰竭或腎病症候群患者

垃圾腐爛味：牙周病或蛀牙有關

臭酸味：反映有食道逆流

魚腥味：鼻竇炎的代表氣味；鼻竇因感染或過敏，引發鼻黏膜腫大、鼻竇阻塞、分泌物久置於鼻腔，形成黃綠膿痰，產生魚腥味

發酵味：乳癌患者口腔中容易有醃蘿蔔這等發酵食品的味道

洋蔥腐敗味：常見於大腸癌患者

抑制口臭方法

王醫師指出，中醫認為，不同口臭屬於不同臟腑問題。可以選用不同中藥作茶飲，清除不同部位的積熱。例如：

肺熱：可以選用藿香、薄荷各5克，泡茶漱口

胃熱：可以直接口含生甘草片或丁香，除去口腔異味

肝熱心火：可以選用菊花、金銀花各5克，泡茶漱口或飲用

另外，有抽烟習慣的烟民，也可以用無糖的茉莉花茶或桂花綠茶漱口。

除了茶飲，想快速緩解口臭還能嘗試穴位按摩。王醫師推薦按壓以下穴道：

迎香穴：兩側鼻翼凹陷處，可緩解因為鼻竇炎產生的魚腥味

合谷穴：常用於腸胃疾病的口腔酸臭味

內關穴、勞宮穴：前者位於手掌腕內橫紋中央、往下約三橫指；後者位於掌心橫紋中央的第2、3掌骨間，握拳所對應。可用於情緒緊張、壓力大時產生的口腔異味

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責任編輯：羅嘉欣