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【生活自理】大學生洗煲水當湯飲　教師媽媽任由女兒高分低能

育兒經 17:39 2023/03/21

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

有大學生不懂處理日常生活。（《開心速遞》劇照）

在我們一代的家庭裏，兄弟姊妹不但要分擔家務，還要學習自理能力。相對而言，現今的孩子真幸福，起居多有工人服侍。最近和一位中學同學聊起家事，她生長於一個大家庭，有5姊妹，各人都已結婚，合共有8個姨甥仔女，她自己則有兩名子女。這8個孩子我也見過，除了大家姐的女兒在港讀大學外，其餘已移民外國。

同學談到她的大姨甥女，笑她除了學業成績優秀外，簡直算得上是「高分低能」一族。舉例說︰婆婆煮了湯讓她自己進廚房拿來喝，她說味道太淡了；後來同學試喝過後反而覺得太濃和太鹹，才發覺姨甥女喝的不是湯，而是洗煲的水。同學慨歎那是很明顯的分別，為何她卻不能分辨。

最新影片︰

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還有一例︰過年時一家人一起吃團年飯時，工人姐姐把柑子剝了皮放在姨甥女面前，她拿起便一口一口地咬下去，柑子汁如浪花四濺，令旁人非常狼狽，家中各人大笑起來，齊說她真的是「低能一族」，她解釋說沒有吃過這種水果。同學看不過眼反駁︰即使未吃過，但只要留意它的形態近似橙一般，吃橙是不會一口咬下去的，柑和橙都是一片一片的吃啊！在旁的母親並沒有多說，也沒有感到甚麼不對，更沒有教導她正確的吃柑方法，只說擔心女兒將來如何獨立生活。

我聽了有點生氣，質疑為何父母不教導她。她已是一名大學生，母親也是一位老師，孩子不適時教導，只說「擔心」有何用？我們周遭時常遇到的那些大家「不願置評」的孩子，便是這群人「教」出來的—不對，不是「教」，是「製造」出來的。以上的例子雖是生活小節，但反映現今很多孩子不懂得理性處理日常生活，更遑論是待人接物及與人溝通，他們的行為往往為身邊的人帶來不便及麻煩。

教育孩子不能單單着重學校教育及學業成績，家長須顧及子女將來要面對社會，也要過群體生活，不能在溫室過一輩子。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「生活技能」。

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撰文 : Miss Agnes 語言及藝術導師

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