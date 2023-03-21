【童樂居案】涉毛巾打面及強行餵食　30歲前職員認虐6幼童還押候判

▲ 童樂居虐兒案再多1名前職員承認虐待6名幼童，還押候判。資料圖片

「童樂居」虐兒案累計34名女職員被控，再多1名30歲童樂居前幼兒工作員，今（21日）於九龍城裁判法院承認6項看管兒童的人虐待或忽略兒童罪，6名受害幼童年僅1至2歲。被告涉以毛巾鞭打幼童的臉及強行餵食等，被告聽取案情時一度拭淚。裁判官還押被告至4月17日判刑，待索取其背景報告。

被告郭愛萍（30歲），今承認6項虐兒罪，案發於2021年11月20日至12月19日，涉及5名1至2歲幼童及1名身分不詳的幼童。

案情指，被告於6天內襲擊6名幼童，地點包括廁所和活動室等，施襲情況均被閉路電視拍下。

2021年11月20日，被告看見男童Z與其他兒童用膳其間，Z突然站起來跳了幾下，被告見狀立即戳Z的手臂和打頭，又揪起Z的衣服將他拉到另一張椅子。

同月23日，女童S在活動室排隊時推了前面的幼童，即遭被告打頭及推跌。當S在地上爬行時，被告又扯起S的衣服將她拋到地上，並將S夾在自己雙腿間三度拍打其頭部。同月30日，被告在活動室突然拍打坐在桌前的男童P，並用毛巾鞭打P的臉，再將他拉落地上。翌日，被告強行撬開P的口餵他吃東西。

直至12月6日，被告推女童AB到石屎牆上，並用膠蓋打AB，AB爬行時再遭被告用膠蓋打臉，最後被推跌落地。同月19日，1名不知名兒童在睡房的床上拍手，被告見狀掌摑該兒童，並用眼罩蒙住兒童，兒童欲拿走眼罩結果遭被告掌摑。同日，被告陪同數名幼童如廁時，突然大力拍打女童M的頭，令M從便盆上倒下，被告繼續打M的臉，令M的頭撞到石屎牆，再踢M的腳。

辯方求情指，被告感到後悔，可幸事件中幼童沒有受傷流血，望所有控罪的刑期同期執行。

裁判官押後案件至4月17日判刑，其間為被告索取背景報告，被告須還押。

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記者：陳曉欣