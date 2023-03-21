【MIRROR成員】The ONE皇室堡「姜濤誕」 姜糖13個必影打卡位

▲ 星光綻放大舞台，是姜濤及姜糖連結的地方！

今年的「姜濤誕」到了！姜濤香港後援會將在4月「姜濤月」於港九商場舉行生日應援活動，在尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡，為偶像度身設計了兩個「23+1」的姜濤慶生場景，除了希望偶像有個難忘生日，也想與全城分享這份歡樂氣氛！由4月5日至5月1日期間，The ONE有「Keung To 430 甜蜜蜜Café」，而皇室堡則有「Keung To 430 生日嘉年華」，合共13個打卡點，「姜糖」們千萬不要錯過與壽星甜蜜蜜合照！。

The ONE的「Keung To 430 甜蜜蜜Café」用美式公路餐廳作藍本，以姜admin鍾愛漢堡及甜品作配襯。Cafe以紅色作主調，再用格子突顯公路風，一望便知是姜糖們為Foodie姜濤而設計的心思，同時也令人憶起姜濤美國出差的快樂回憶。

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2米高立體小濤濤

7大打卡場景包括︰

1. 小濤濤甜品吧︰大廚造型2米高的立體小濤濤，姜糖可以坐在高腳椅上，跟小濤濤和他製作的鮮豔芭菲杯打卡。

2. Keung To 430甜蜜限定店︰ 姜濤香港後援會首次製作及售賣23+1限定版生日甜品，背後還設有型格Look姜admin的巨型餐牌！\

3.地上最Cute店員小姜姜︰安坐Café 卡座品嚐姜admin至愛的漢堡，立體小姜姜更為你送上甜品。

4. 歡迎光臨KT Café︰姜admin立牌放在門口迎賓，門口還有小濤濤頭像的甜蜜糖果機。

5.作品的說話點唱機︰以50年代點唱機及配上特大姜濤型照為看板設計主軸，頂着數個甜甜圈，還伴隨多首循環放送的姜濤歌曲。

6.姜糖愛的甜甜圈︰姜濤站在心形甜甜圈旁，簡單的愛簡單的和平就是跟偶像心連心地打卡！

7. 夢想飛馳生日蛋糕︰背後的看板有可愛的小濤濤，以及美式公路路牌，寓意24歲的姜濤在夢想道路飛馳。

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至於皇室堡的「Keung To 430 生日嘉年華」則以姜濤最愛的舞台作設計做重心，再加上園遊會的歡樂元素，祝願來年偶像於舞台上繼續綻放光芒。

其6大打卡場景包括：

1. 星光綻放大舞台︰立體小濤濤在星形台上及嘉年華帳幕前展現可愛一面，也是姜濤及姜糖連結的地方！

2.爆紅爆谷小食車︰姜濤立牌站在爆谷小食車前，擺好甫士等姜糖來合照。

3.一飛沖天歡樂氣球︰在小姜姜、小濤濤的糖果色氣球下，和姜濤人形立牌一起打卡。

4. 心動摩天輪︰跟不同形象的姜濤一起乘坐摩天輪，好sweet！

5. 百發百中估歌名︰姜濤型格造型及歌曲名句的啤牌遊戲牆，猜歌名再翻牌，旁邊還有立體小姜姜為姜糖們打氣，一定百發百中！

6. Keung To 430生日限定店︰嘉年華售票處轉變成義賣姜濤生日精品站，除打卡，更有注目度極高的必買品，包括小濤濤頸枕連cushion、小濤濤無線充電器、姜糖化妝袋等，收益扣除成本後，撥歸指定慈善機構，讓姜糖跟隨偶像一同散播愛心。

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