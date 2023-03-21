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【職場健康】調查指在職人口快樂指數較一般人口低　4成受訪者指所獲薪酬不恰當

社會 17:59 2023/03/21

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

4成受訪者指所獲薪酬不恰當。(機構提供)

有機構就香港在職人士的開心指數及工作情況進行問卷調查。調查發現，以十分為滿分，香港人的職場開心指數為5.15分，而在職人口的個人快樂指數亦較一般人口低。

最新影片推介︰

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【TOPick診症室】30歲港女長期經痛久未成孕　求醫證宮寒揭日常2大習慣肇禍

機構「香港開心D」於2022年12月13日至28日期間在網上派發問卷,收集了1,527份有效問卷。研究量度香港人的職場開心指數、工作狀況指標、工作價值觀、職場文化、工作效率及職業健康等。團隊亦對各層面進行分析,以找出影響職場開心感和工作效率的因素。

團隊發現，香港人的職場開心指數僅達5.15 分(10分為滿分),而在職人口的個人快樂指數(5.62/10)亦比一般人口(一般人口包括在職和非在職人士)的個人快樂指數(6.59/10)明顯低分和不開心。團隊亦指，31.5%在職人士指出因工作導致工作生活失衡。40.5%港人則表示工作有出現「過勞」情況。

團隊表示，4成人口感到相當過勞，研究亦發現, 有3成港人感到工作導致生活失衡，難以履行他們在工作以外的個人事務和承諾,在個人時間也難以放鬆。團隊亦指，最影響職場開心指數的因素是自評的薪酬恰當度。團隊指，4成受訪者考慮到工作量和工作表現後,認為自己所獲的薪酬不恰當。不過團隊強調，實際收入對職場快樂感是沒有關係的。

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責任編輯：陳展棋 

 

 

 

 

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