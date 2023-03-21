【MIRROR】鏡粉因版權問題停售MIRROR應援公仔　ViuTV向傳媒發文回應事件

▲ ViuTV回應鏡粉製作MIRROR應援公仔。（IG圖片）

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的本地男團MIRROR成軍4年，成功吸納大量鏡粉追隨。

不少鏡粉主動為MIRROR設計及製作應援物，但有鏡粉指其設計的應援公仔被ViuTV通知與版權持有的問題，隨即向鏡粉退款；同時，ViuTV向傳媒發文回應事件。

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鏡粉停售MIRROR應援公仔

不過最近有設計MIRROR應援公仔的鏡粉於IG（@mirrorrorr.cheer）發帖文寫道：

鑑於收到ViuTV公司所通知關於版權持有的問題，本人將退還所有未出貨之產品款項，及日前本人受官司影響無暇及時處理有關退款，現已開始著手退款，退款需時懇請各位耐心等候。 此Instagram帳號亦將於明日18號中午關閉。

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▲ （IG圖片）

ViuTV回應事件

ViuTV向傳媒表示：「對於近日有報導指ViuTV向Instagram帳戶「mirrorrorr.cheer」就版權持有問題發出通知，我們現澄清並無此事。」

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