【超市大搜查】10款無線吸塵機大比拼　1款$1000有找吸力媲美Dyson

▲ 10款無線吸塵機大比拼，最平$1000有找吸力媲美Dyson。

吸塵機一向是家居清潔的恩物。日本雜誌《LDK》近日評測10款無線吸塵機，比較其吸力、易用程度、寧靜程度等，並排出名次，當中有1款平價型號$1000有找，吸力更媲美Dyson。

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《LDK》搜羅市面10款熱門無線吸塵機，價錢由7600日元（約450港元）至70,380日元（約4163港元）不等。而是次測試評分標準如下：

吸力：在4種不同材質的地板上，放置沙子、咖啡粉等垃圾，開啓吸塵機的最強模式，測試推拉一次可吸走多少垃圾，比較各款吸塵機的吸力

易用程度：包括機身重量、機動性、是否易於控制，並順暢地清潔狹小空間，以及是否容易清理機內垃圾等

集塵方式：可分為塵袋式、氣旋式與膠囊式，當中以塵袋式最為方便，用完丟棄即可，不過卻要定期購買塵袋

易打理程度：毛髮容易纏繞在吸塵機吸頭中，實測在地毯上放置5根線，開啓吸塵機30秒，觀察吸頭會否被線糾纏

聲量：測量每款吸塵機在最强模式和最弱模式下的噪音水平

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根據測試結果，「Siroka SV-S271」及「Dyson V12 Detect Slim Complete」被評為「Best Buy」，兩款吸塵機在吸力測試中同樣獲得A+級評分。

《LDK》指出，Siroka易於操作並節省空間，清潔廚房或洗手間等小區域時亦相當方便；而Dyson適合對吸塵機有高需求的人士，例如有寵物的家庭，可輕鬆處理各種灰塵。另外，Toshiba及Hitachi兩款吸塵機亦屬於性價比高的選擇。

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責任編輯：羅嘉欣