  • 24°C
香港時間 : 2023321日 (週二) 19:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【綠葉王】馮淬帆公開痛罵王晶　慚愧曾演一堆爛片：是我一輩子恥辱

娛樂 19:00 2023/03/21

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

現年77歲的馮淬帆已長居台灣36年，睽違大銀幕5年的他，今日（3月21日）在台灣出席與曹佑寧合作的新片《蝴蝶大廈》開鏡儀。

早已取得台灣身份證的馮淬帆表示：「希望大家要記得我是台灣人！」香港、內地也有片商也有邀他拍戲，但表示因為之前疫情嚴重，所以推掉，但他表示在正常情況下，除非非常不喜歡的劇本，否則不排斥在任何地方演出。

馮淬帆、曹佑寧（右二）等出席電影《蝴蝶大廈》開鏡禮。

一輩子的恥辱

不過，雖然他在80年代參演《精裝追女仔》系列、《最佳損友》系列大受歡迎，可是卻直言：「那個不叫喜劇，爛到離譜，叫做爛片，王晶那個王八蛋，拍戲拍得太離譜了！害太多人很慘，不知道為甚麼這麼多人愛看。」

他更斬釘截鐵稱：「以前都拍瘋狂爛戲，是我一輩子恥辱，6、7年前發誓再不演爛戲，那些鬧劇鬧到離譜，我聽到『搞笑』兩個字我就討厭。我發誓我再也不演喜劇、鬧劇，給再多錢都不演。」

想演大反派

同時，馮淬帆稱希望可以演大反派，笑說：「像是《老笠》就很變態，我很喜歡。希望我走之前可以演一部（大反派）。」

至於這次接演《蝴蝶大廈》飾演管理員梁伯，他說：「很喜歡跟沒合作過的合作，也非常喜歡年輕人，跟我合作過的人，大部分都很不錯，幾個月過後就紅起來。」

最新影片推介：鄺潔楹專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄺潔楹細細粒志向大　「哈比」女強人事業為重：有精力就想去衝

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】
08:01 2023/02/22
【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】
【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】
19:39 2023/02/20
【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】
【流浪地球2】劉德華太忙被「天王女」投訴　暖爸認溺愛女兒：個女鍾意點就點【有片】
20:00 2023/02/08
【流浪地球2】劉德華太忙被「天王女」投訴　暖爸認溺愛女兒：個女鍾意點就點【有片】

你可能感興趣

【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】
08:01 2023/02/22
【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】
【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】
19:39 2023/02/20
【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】
【流浪地球2】劉德華太忙被「天王女」投訴　暖爸認溺愛女兒：個女鍾意點就點【有片】
20:00 2023/02/08
【流浪地球2】劉德華太忙被「天王女」投訴　暖爸認溺愛女兒：個女鍾意點就點【有片】
娛樂人物職業 演員 王晶 導演 綠葉 電影

最高瀏覽

【MIRROR成員】林俊傑被指不尊重MIRROR　傳Ian拉隊走人與隊友齊上齊落
今日 11:30
【MIRROR成員】林俊傑被指不尊重MIRROR　傳Ian拉隊走人與隊友齊上齊落
【隱形戰隊】劉佩玥媽媽曾選香港小姐　阿Moon壓力爆煲感激媽咪安慰
18:01 2023/03/20
【隱形戰隊】劉佩玥媽媽曾選香港小姐　阿Moon壓力爆煲感激媽咪安慰
【膀胱癌】女子長期染髮確診膀胱癌　醫生揭3大高危因素：出現1症狀恐為時已晚
12:02 2023/03/20
【膀胱癌】女子長期染髮確診膀胱癌　醫生揭3大高危因素：出現1症狀恐為時已晚