【綠葉王】馮淬帆公開痛罵王晶　慚愧曾演一堆爛片：是我一輩子恥辱

現年77歲的馮淬帆已長居台灣36年，睽違大銀幕5年的他，今日（3月21日）在台灣出席與曹佑寧合作的新片《蝴蝶大廈》開鏡儀。

早已取得台灣身份證的馮淬帆表示：「希望大家要記得我是台灣人！」香港、內地也有片商也有邀他拍戲，但表示因為之前疫情嚴重，所以推掉，但他表示在正常情況下，除非非常不喜歡的劇本，否則不排斥在任何地方演出。

▲ 馮淬帆、曹佑寧（右二）等出席電影《蝴蝶大廈》開鏡禮。

一輩子的恥辱

不過，雖然他在80年代參演《精裝追女仔》系列、《最佳損友》系列大受歡迎，可是卻直言：「那個不叫喜劇，爛到離譜，叫做爛片，王晶那個王八蛋，拍戲拍得太離譜了！害太多人很慘，不知道為甚麼這麼多人愛看。」

他更斬釘截鐵稱：「以前都拍瘋狂爛戲，是我一輩子恥辱，6、7年前發誓再不演爛戲，那些鬧劇鬧到離譜，我聽到『搞笑』兩個字我就討厭。我發誓我再也不演喜劇、鬧劇，給再多錢都不演。」

想演大反派

同時，馮淬帆稱希望可以演大反派，笑說：「像是《老笠》就很變態，我很喜歡。希望我走之前可以演一部（大反派）。」

至於這次接演《蝴蝶大廈》飾演管理員梁伯，他說：「很喜歡跟沒合作過的合作，也非常喜歡年輕人，跟我合作過的人，大部分都很不錯，幾個月過後就紅起來。」

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