【婚姻關係】夫婦月入4萬婚後住外母家 90後男子：躺平真的好舒服

▲ 90後人夫上網發文表透露不生小孩的原因。

生小孩子要衝量各方的因素，最緊要想清想楚。台灣一名男子已婚未育，最近他糾結於生小孩的問題，怎料太太反問了一條問題令男子果斷決定不生，更直言「躺平真的好舒服」。不過，此男子的「不育論」分享文，卻意外地引到數千網友錯重點地恥笑他的中文水準差。

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該名男子在網上以匿名發文，自稱年30歲﹑月入8萬台幣(約港幣2.08萬)，而太太年28歲﹑月入6萬台幣(約港幣1.56萬)。他簡單透露家中的狀況，兩人沒有小孩、未有置業，並擁有一架外國品牌的私家車。由於沒有買樓，夫妻兩人婚後住在太太的娘家，他坦言這樣的生活十分舒適，也沒有要搬出去自住的念頭。

直至最近，男子想到生兒育女的問題，擔心如果再不生小孩，到年老的時候會後悔。豈料他的太太聽到後，反問了他一個假設性問題，「你現在沒孩子能買一台250萬(約港幣65萬)的車，孩子生了可能不能再買第二台一樣價值的車了，你要嗎？」他聽到後明確地回答了「不要」。

雖然人夫的帖文內容是探討生育問題，但大量網友留言指出了他用詞不當。因為有網友指出「躺平」的定義應為「不買房、不買車、不談戀愛、不結婚、不生娃、低水平消費」，直指人夫中文水平差，不過人夫就此留言反駁，「沒買房，其實就算躺平了……房價太貴了……」；也有網友就生育問題認真給意見，「真的，除了錢，要小孩還要考慮很多。」﹑「自己人生自己負責就好。」

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責任編輯︰王明芳