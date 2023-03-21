【可加可減】張欣宇指物業利潤扣減門檻太高　現行方案下市民得著有限

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行會今日（21日）通過港鐵票價「可加可減機制」檢討結果，將於原有方程式的特別扣減中，改為加入物業利潤元素，令特別扣減由現時的0.6個百分點，加至最多0.8個百分點。按最新方程式計算，倘今年港鐵獲准按機制加價，票價加幅只可以是+1.5%至+2.84%，3月28日下午將公布確實結果，今年6月底生效。

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A4聯盟表示，歡迎政府的安排，不過認為加入物業利潤元素下，仍需要優化。他表示，過去11年物業發展利潤只有3次超過50億的觸發門檻，觸發扣減的幅度只有不足百分之1，對市民的得著不太大。立法會議員張欣宇表示，物業發展的利潤雖然「賺大錢」，但設立的門檻太高。

張欣宇亦表示，車費扣減設有3個幅度，分別為0.6%、0.7%及0.8%，大約的折扣為7折至75折，較他們所爭取的折扣率少。他認為，折扣門檻的觸發門檻需計算基本業務的利潤，扣減率亦應增加，才更加合理及可以接受。

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責任編輯：陳展棋