【快樂童年】遺體復修師Band5中學出身　拒為女兒驗資優轉讀自然學校

▲ 遺體復修師伍桂麟為讀小一的女兒轉校至鄉師自然學校，希望女兒擁有一個愉快童年，拒絕做功課奴隸。

求學不是求分數，這句口號當然啱聽，但在香港教育制度下，有幾多父母能下決心不求分數？一切從簡殯儀社企負責人、香港生死學協會創會會長伍桂麟（Pasu）近日在社交平台分享，其6歲女兒在本學期轉讀鄉師自然學校，一間以大自然為教育理念的私立小學。Pasu接受TOPick專訪透露其轉校原因及對教育的看法，「你一定想問升中怎麼辦？6年後是怎樣的光景，你會知道嗎？」

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約一星期前，Pasu在社交平台貼出女兒返新學校的照片，並寫道︰「一切從簡，回歸自然！」家住九龍西市區的Pasu和女兒，一起走到位於屯門麥理治徑終點處的鄉師自然學校，希望可以享受無壓力的小學生活。

不想標籤女兒資優

Pasu形容女兒的性格活躍、多言、社交能力強，「她的說話能力可算是卓越級，在新學校她很快適應，已能融入同學圈子。」有朋友直指他的女兒應是資優兒，Pasu也認為有機會，但他從沒有帶女兒去做評估，也不打算做。

我不想標籤她，假若她真是資優兒，或者驗出有其他問題，我們反而會很大壓力。我和太太只希望她平常心發展，生活開心、舒服就夠。

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傳統學校小一學小四課程

從事殯葬業的Pasu一直強調「從死看生，活好當下」，盼教育大眾反思生命價值，並大力推動綠色殯葬。縱然減少殯葬儀式會讓他們的收入減少，但他認為一些人生價值比金錢更珍貴，希望慢慢身教女兒追求內在價值觀。

在女兒讀幼稚園時，Pasu已有意安排她升讀Happy school或非主流學校，但在統一派位被派入距離屋企僅2分鐘路程的傳統學校，「一睡醒就落樓下返學，慳好多搭車時間；且女兒都幾聰明，學習能力高，應頂得住學習壓力。」雖然該校比較谷成績，但抱著一試心態，去年9月女兒正式入讀該校小一。

▲ 伍桂麟在鄉師自然學校起了一個自然名叫「肉桂樹」，份外有親切感。（黃建輝攝）

經歷上學期的主流學校生活後，Pasu和女兒經已深深感受到學習壓力，女兒在學校要循規蹈矩，不能在課堂上說話，也被老師懲罰過。晚上回家後還要應付大量功課，Pasu心痛女兒要做到晚上10時11時才能睡覺，他更驚覺該校的小一課程非常艱深，「是我以前小四才學習的內容！」

殯葬工作量大難跟功課

作為父母同樣感到壓力大，有時間跟功課、陪溫習，女兒成績的確較好；但當進入冬季，Pasu和太太的殯葬工作繁忙，要放手讓女兒自行處理時，女兒的成績便會下跌。

冬季春季因為病毒肆虐，有較多老人家過身。最近香港復常後，死亡人數增加，太太都要協助我。我們認為孩子應該在學校學習，而非加重家長壓力，也不應靠補習去催谷。所以上學期未完，我們就物色新學校插班。

▲ 鄉師自然學校創立16年，大力推行自然體驗課程。（文子健攝）

最後Pasu和太太選擇了位於屯門的鄉師自然學校，他們十分認同校長葉頌昇（海星校長）的辦學理念，主張從大自然中學習，不會局限於一般小學的既有框架，山上一棵樹和水塘都可以成為教材。海星校長認為，學校最重要讓孩子快樂學習，並建立基礎能力、自主學習及與人溝通協作等。

父母期望高 尖子不快樂

很多人問Pasu，包括筆者在內，真的不擔心銜接升中有問題嗎？Pasu卻反問大家多條問題︰

6、7年後你一定在香港？你能肯定10多年後還有DSE（香港中學文憑試）？填鴨式教育真的訓練到人才？3年後AI會否影響你的生計？甚至影響教育？

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Band 5學校出身的人才

將來的事，無人預計得到，「根本就沒有確實答案，倒不如活在當下。」Pasu處理過的遺體遍及所有年齡層，由老人家、成年、青少年、小朋友、BB、夭折的胎兒都有，他見過不少年輕人自殺，大多與學習壓力和家人期望有關。而他創辦社企前，曾在香港中文大學醫學院任職解剖室經理，見盡一班學界精英、醫學界未來棟樑，Pasu與他們細談過。

很多精英讀中小學時，都在壓力和父母的期望下讀書，故衍生出不同情緒，過得不太開心。我自己只是Band 5學校出身，如今都有一點成就，曾當選傑青（2019年），所以讀甚麼學校也好，最重要自己內心強大，建立良好價值觀。

如今Pasu已為人父，他從工作中領會到，讓孩子健康快樂成長的重要性。他只希望女兒自由發展潛能，培養出獨立思維，並學會謙卑，愛他人、愛大自然。至於女兒將來能否成為人才，不是他的考慮範圍。

政府宣傳要搶人才，但我不一定要為此培育女兒做人才，作為父母只想孩子開心，我女兒不開心，太太都會不開心，我自己都有麻煩，一家人要有quality of life（優質生活）。

有關鄉師自然學校校長專訪，詳見【下一頁】

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記者︰林綺玲