【新增職位】劉國勳擔心人手不足　憂新設工業專員變「無兵司令」

▲ 創科局擬開設一個工業專員職位。（資料圖片）

創新科技及工業局擬開設一個工業專員（創新及科技）的職位，和重新調配一個現有首長級政務官常額職位，為工業專員提供支援。工業專員屬首長級薪級第4點，即薪金約24至25萬元。有議員憂工業專員可能成為「無兵司令」，創科局常任秘書長麥德偉回應強調，專員不會單打獨鬥，而是會統籌相關工作。

立法會工商及創新科技事務委員會今日就相關事宜作討論，民建聯立法會議員劉國勳指出，該職位的專業及負責範疇多，問及當局會否邀請專家提供意見，並促請當局交代內部面試安排。他又指，該職位雖有首席助理秘書長協助，但問及是否會因為人手不足問題，讓工業專員可能成為「無兵司令」。

創科局常任秘書長麥德偉稱，該職位會作公開招聘，並按照公務員既定程序跟進，希望4月可以提交立法會人事編制小組委員會審批，及後當立法會通過後會立即招聘。他指，政府內部團隊會支持，以及熟悉政府內部相關工作。至於人手方面，他強調工業專員不會單打獨鬥，而是會統籌相關工作。

工聯會立法會議員梁子穎擔心，從外部聘請的專員未必熟悉政府的運作、制度等。孫東則回應指不用擔心「自己八個月前，亦是從外部加入政府團隊」因此要對相關人士有信心。

政府去年公布的《香港創新科技發展藍圖》提出完善創科生態圈和推進香港「新型工業化」，當中包括開設工業專員（創新及科技）職位，以統籌和督導「新型工業化」策略的制定，並協助製造業利用創新科技升級轉型。

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責任編輯：趙居逸