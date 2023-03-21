【美食速報】香港首間《貓抓烤肉》登陸旺角　黎燕珊陳樂榣黃建東挑戰火辣重慶口味

▲ 香港首間《貓抓烤肉》於3月23日正式登陸旺角。

於新加坡、上海、廣州等開設之火紅燒肉專門店《貓抓烤肉》（Meow Barbecue）去年底率先於新加坡開設第一家海外分店，將熱度帶到星洲，持續保持人龍排隊文化，香港「貓迷」等得心急。終於「喵星」落實3月23日正式登場，更選址在人氣最旺的旺角豉油街104號東翼XX Arcade 1樓全層，成為首家香港專門店。

一眾藝人昨晚（3月20日）率先到《貓抓烤肉》試菜，包括近日《廉政狙擊》演技備受讚賞的黎燕珊、自家開設餐廳的陳樂榣、《全能司儀》冠軍黃建東、「飲食KOL」瑪姬、資深傳媒人查小欣、衛志豪、前女主播鄭文、Pinky Lo等，場面熱鬧。

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「怕醜招財貓店長」助陣

《貓抓烤肉》（Meow Barbecue）被譽為「最Q烤肉店」，該店以貓咪為主題。「貓迷」最期待的「怕醜招財貓店長」亦會登陸香港專門店，同時「貓蹤」元素遍布全店，從店內裝飾到特色食物都是打卡熱點，所以吸引藝人及KOL都在打卡，成為星級食店。

一店匯集各式烤肉 藝人率先試獨特重慶泡椒麻香風味。

一店匯集港人至愛日、韓風燒肉類之外，更有與別不同的重慶風味，尤其難得細味已有過百年歷史所傳承之醃製功藝，食得到的非物質文化遺產功藝醃製的老壇子泡椒，配上肥牛肉成為火辣絕配。在全球已賣出超過100萬碟驕人數字，食入口麻香久久不散，尚有藤椒雞、藤椒牛舌、鳳梨梅花肉、蒜香豬五花等，甚至一次過滿足胃口的「貓抓全明星拼盤」挑戰你的味蕾回味指數！

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萌爆Icon主子甜品

尚有萌爆熱度100分的Icon主子甜品—貓抓焦糖布丁，白滑布丁配上脆脆焦糖，入口Q彈好味，更可選擇甜心版黑、白雪花冰，以Oreo味或椰蓉味沙冰配上貓抓布丁，濃淡兩種層次味道，任君選擇。

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責任編緝：馮雪怡