【養生湯水】港媽產後性慾減行房似行刑 中醫推介2款湯水有助和合

▲ 有港媽在社交平台發文指產後性慾減，與丈夫行房似感覺似行刑，劇痛非常。

有產後媽媽日前在網上發文指，生完BB後性慾大減，陰道似有物件塞住，每次行房也劇痛，懷疑與醫生產後「縫針」有關，令她對房事失去興趣，更擔心影響婚姻關係，同時想問其他媽媽是否有此症狀。帖文一出，即有大批媽媽回應也身同感受，有指自己陰道乾澀，有指自己產後一年每次行房仍像行刑，疼痛非常。註冊中醫師謝嘉雯指出，產後行房問題在香港十分普遍，最大關鍵源自一個問題，更推介2款湯水可紓緩不適，令房事更美滿。

影片推介:

港媽指自己順產後，每次房事都感覺不適，接近一年時間才恢復產前感覺，由於她順產時曾陰道撕裂並發炎，在康復後對房事熱衷度大減，感覺陰道有物件塞住，而且劇痛難忍。她曾懷疑是順產時，醫生替她剪開會陰後，進行的縫合手術令陰道變窄，但後來發現剖腹產的朋友也出現類似的疼痛，「令房事感覺似行刑，」忍受半年時間才恢復，而帖文亦有不少媽媽留言身同感受。

記者就此事向註冊中醫師謝嘉雯查詢，她指出，經醫生縫合後的確有機會「窄咗」，但亦有機會是行房陰液不足，造成陰道乾緊，但行房時下體疼痛，可以是很多原因造成，但是香港女性十分普遍常見的現象。

謝醫師建議產後最少4-6星期, 產後陰道內環境比較脆弱敏感, 宜在惡露乾淨後行房。 在心理上是母性使然，產後媽媽注意力會轉移在寶寶身上，和先生親熱時，也在掛心寶寶情況，情緒未能完全投入，影響愛液分泌，導致乾燥疼痛。

行房時的愛液分泌學名為「巴氏腺液」，是性興奮時子宮頸、陰道和陰道口附近的巴氏腺分泌的液體，用以潤滑陰道。而女性即使沒行房，也會分泌的陰道分泌物，屬生理性白帶。生理性白帶質地應粘而不稠，滑潤如膏，無異臭氣味，用於潤澤於陰戶。《沈氏女科輯要》引王孟英說：「帶下，女子生而即有，津津常潤，本非病也。」

謝醫師指出，雖然古代醫學家並沒將行房時的愛液和白帶仔細分類。但從中醫角度:「腎者水臟，主津液。」

《靈樞．口問》說：「液者，所以灌精濡空竅者也。「因此，『液』為腎精所化，潤滑如膏，具有濡潤、補益作用，流于陰股而為帶下,屬腎精潤下之液,能充養和濡潤前陰空竅。

婦女生產後，百脈皆虛，腎主生殖，從懷孕到生產，都在消耗腎精。 腎精不足，那生理性白帶或行房時分泌的愛液便會化生不足，令陰道乾燥，出現行房疼痛。

在生理上，而順產媽媽生理上的會陰傷口雖癒，但如果醫生當時縫合會陰過窄，也可能需要找婦產科醫生再跟進處理。而母乳媽媽餵哺時，泌乳激素會上升，同時亦令性慾降低，使愛液分泌不足，引起乾燥。

母乳媽媽在做愛時，亦會容易出現溢乳的情況。肝經行乳頭，親熱時情緒高漲，發揮了肝主情緒，主疏泄的功能，刺激泌乳(俗稱漏奶)，令乳汁從乳頭溢出，令媽媽感到尷尬，但刻意壓抑情緒又令陰液不足，出現乾燥。

謝醫師建議處理方法是親熱前可以先擠出乳汁，或是行房時佩戴乳墊，防止漏奶。

另外，她亦建議「補益氣血，充養腎精。」

古代醫家提出:「帶下久而枯涸者濡之。凡大補氣血，皆所以濡之。（血生於氣，故有可兼四君者。）如以四物湯……以療年高婦人白帶，良驗，皆潤劑也。」提到用以補血的四物湯或氣血相補的八珍湯，來充養腎精，使白帶增加，潤澤陰道。



四物湯

材料: 當歸6克﹑白芍15克﹑熟地15克﹑川芎6克

八珍湯

是補血的四物湯合補氣的四君子湯而成，固能氣血相補。

材料:

四物湯(當歸6克﹑白芍15克﹑熟地15克﹑川芎6克)+四君子湯( 黨參10克﹑炒白術15克﹑茯苓15克﹑甘草6克)

製法: 去皮烏雞一只, 加入以上藥材, 一起熬煮若一小時。

四物湯或八珍湯含有活血化瘀的當歸, 如惡露量多, 可以刪去當歸,或以平和的杞子來代替。 如惡露將淨, 或仍拖拉點滴淋漓良久, 這階段適當使用當歸, 能活血化瘀,避免瘀血流滯胞宮。

每個產婦產後情況和體質各有不同, 如想進行針對性治療,建議諮詢中醫師, 為妳度身制定藥方作產後調理。

至於行房時的愛液分泌，謝嘉雯醫師指當受情緒影響，還需先生耐心配合，建議如前奏運用。

丈夫多誇讚太太，調暗燈光進行性愛，令太太減少對產後身裁的顧忌。如條件許可，著家人照顧寶寶片刻，令太太和先生能於獨處下，專心投入，便可令太太重拾興致。

*以上資料僅供參考，詳情可向註冊中醫師查詢。



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責任編輯:許珞珩