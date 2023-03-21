【法律執業者條例】今日刊憲　立法會明天加插草案首讀議程

▲ 律政司指，已在3月17日諮詢立法會司法及法律事務委員會，事務委員會表示支持修例建議。 （資料圖片）

政府今日將《2023年法律執業者（修訂）條例草案》刊憲，立法會亦修訂議程，明天會議加插草案首讀程序。律政司指，已在3月17日諮詢立法會司法及法律事務委員會，事務委員會表示支持修例建議。

律政司發言人今日表示，《條例草案》旨在修訂現有以逐案處理方式在香港認許海外律師（專案認許）的機制，並加入新訂條文處理國安案件的專案認許。《條例草案》並不影響在不涉及國家安全的刑事及民事案件中以專案認許方式委聘海外律師，不影響任何在其生效前已提出或已被法院處理的專案認許申請。

《條例草案》的要點：（1）訂明凌駕性原則，即除非行政長官有充分理由相信，有關海外律師就有關國安案件以大律師身分執業或行事，不涉及國家安全或不會不利於國家安全（例外情況），否則該律師不得就該案件獲認許；（2）訂明機制以讓行政長官決定有關申請能否繼續進行，及決定有關申請是否屬於例外情況；及（3）訂明機制以讓行政長官在專案認許申請經批准後而情況有變時，對有關事宜進行覆核。

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責任編輯：區綽彥