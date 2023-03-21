【閏二月】19年一遇閏二月 出嫁女兒可做一事為父母添壽

▲ 3月22日是逢19年才一遇的閏二月，玄學家指最忌向父母發脾氣。(istock photo)

由今日(22日)起至4月19日，正式踏入「閏二月」，有玄學家分享是19年才有1次的「黑兔雙春閏二月」，提醒大家在「閏二月」期間注意3大禁忌，對於已出嫁的女兒，更可趁此做一件事，可去霉運之餘更可為娘家父母添壽。

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來到的閏二月即代表那年共有384天，但相傳一年天數越長，長輩越容易減壽。民間有指「豬腳」有過運、去霉運的作用，因此在閏二月期間，可由已出嫁的女兒帶著購買的豬腳回娘家為父母添壽。台灣命理專家小孟老師分享教大家在「閏二月」買豬腳時應注意事項，並點出閏二月的3大禁忌。

1.不宜對父母發脾氣：

因潤月對父母較為不好，因此不宜在這個月份惹怒父母。



2.禁潤月後送禮：

古人古禮有「做一不做二」的民間習俗，建議如果要在閏月開始前送禮或買豬腳給長輩，因此建議今年要在今日(3月22日)至4月19日，是送禮(尤其豬腳)的最佳時機。但若父母健在，建議「潤二月」要成雙成對要買豬前腳，或豬後腳，若只有父親在就買豬前腳，若只有母親在就買豬後腳。

3.潤月不移遷墳：

潤月為一年多出來的日子，因此鬼門不會開，往生者不會出入陰陽界，有要遷墓的人，千萬不可。

以上內容僅供參考。本文經授權轉載自小孟老師星座塔羅牌之清水孟，版權所有，非經授權請勿轉載。

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責任編輯︰王明芳