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【腸胃炎】屯門哈羅國際學校爆急性腸胃炎　41人中招1人需入院

社會 20:53 2023/03/21

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(資料圖片)

衞生防護中心今日（21日）表示，屯門香港哈羅國際學校爆發急性腸胃炎，個案涉及41名學生。

個案涉及41名學生，包括26男15女，年齡介乎6至9歲。27人已求醫，當中一人需入院，經治理後已出院，其糞便樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應。

中心表示，根據中心的流行病學調查，爆發個案中的一名學生首先於3月15日在學校操場嘔吐，其後有學生於3月17日在其中一樓層嘔吐。其他學生陸續於3月18至19日出現嘔吐和腹瀉病徵。調查亦確認受影響學生並沒有進食共同食物或飯盒，結果顯示該校出現由諾如病毒引致的急性腸胃炎爆發，亦較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。

衞生防護中心人員已到該校視察，並向學校職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對該校進行醫學監察。衞生防護中心正繼續調查。

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責任編輯：陳展棋

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