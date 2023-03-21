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【文憑試2023】應考英文口試仍須全程佩戴口罩　考生稱影響聲綫及大腦思考

社會 21:19 2023/03/21

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

應考文憑試仍須全程佩戴口罩。（陳靜儀攝）

因疫情而停辦三年的文憑試英國語文科口試今日（21日）首度復辦，口罩令於本月初解除後，考生仍需佩戴口罩應試。大部分到筲箕灣一所中學應考的考生，在場外排隊等候期間，已戴上口罩，當中有考生稱，感到「侷促」及「影響大腦思考」，甚至難以聽清楚旁邊考生說話，亦擔心影響下月的筆試表現。亦有考生不理解須於課室外喝水但不設隔板的防疫要求，或是不清楚指引。考評局提醒考生可附上醫生證明，申請筆試時豁免戴口罩。

考生陳同學指，戴上口罩應考影響聲綫，稱「旁邊考生說話聲量低，戴上口罩令聲綫變得更低」，並指「需要特別細心傾聽，才可聽清楚他的發言」。

考生黃同學亦表示，佩戴口罩應試感到「不舒服及侷促，並影響大腦思考」，亦需「提高聲量」，形容為「不知道為了甚麼」，稱「阻礙了不想戴口罩的考生」，又指擔心影響下月筆試表現及狀態。

試場亦設有其他防疫措施，考生進入課室點名後，只能夠在課室外喝水，但有考生指，大批考生出外喝水的位置並無放置隔板；黃同學亦表示不理解有關防疫要求，形容「室內及室外分別不大，在外亦會不戴口罩碰見別人」。另一考生許同學指，考務人員並無宣布可於等候期間到課室外喝水，誤以為「不能喝水」，並稱可能每位考務人員做法不同。黃同學對此表示，監考老師曾經提醒他們有關指引，但不會不斷重複，若考生錯過內容，未必會再聽到。

考評局回覆本報表示，要求考生在應試期間戴口罩的決定，目的是保障考生與考務人員健康。局方續指，若考生因身體健康問題不適宜戴口罩，可連同醫生證明信向考評局提出豁免於筆試期間佩戴口罩申請，獲批豁免者將另行安排試場應試。

另外，考評局藉今年和過去三年的教師語文能力評核口試為例，表示過往要求考生於試場內戴上口罩的安排運作暢順，並相信有助平衡保障考生及口試主考員的健康與口試實際運作的需要。

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記者：梁凱婷

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