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【工業意外】勞工處向安達臣道致命意外地盤發停工通知書

社會 21:10 2023/03/21

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

發生工業意外的是安達臣道一個公屋地盤。(曾秋文攝)

秀茂坪發生嚴重工業意外。警方今早（21日）10時32分接報，指在秀茂坪安達臣道近石礦場一幢興建中的公屋，一名男工人從高處墮下，倒臥大廈平台。工友見狀立刻報警，惟送院後證實不治。

勞工處表示，十分難過，並對其家屬致以深切慰問。勞工處發言人表示，處方已即時派員到意外現場展開調查。並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤樓邊進行任何可能導致有人從高處墮下的工作，直至信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。」
 
發言人表示，處方正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。就今日的意外，勞工處會於日內在網頁發放「職安警示」及透過電子郵件通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。

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責任編輯：陳展棋
 
　
　

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