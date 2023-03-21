【公民科考察】傳涉社運師生過關遭沒收回鄉證　教育局：因特殊情況未持有效證件可求助

▲ 教育局局長蔡若蓮（右一）於本月9月與名教育界代表視察公民科內地考察景點和安排。（蔡若蓮facebook圖片）

高中公民與社會發展科首個內地考察團將於4月3日出發，惟近日學界流傳部分涉及2019年社會事件的師生回鄉證有機會失效，據悉有教師最終無被法庭定罪，近日前往內地過關時仍遭沒收回鄉證。教育局今日（21日）回覆表示，如個別學校有師生因「特殊情況」未能持有效回鄉證參與公民科內地考察，可聯絡教育局跟進。

教育界立法會議員朱國強昨日在facebook發出帖文，指近學界盛傳部分涉及2019年「黑暴事件」的師生，其回鄉證有機會已被拒絕續證、暫停或永久失效，惟師生需在過關時才知道證件實際狀況，公民科考察團全員能否過關，實在無法預測，透露有中學感到憂慮。

朱國強解釋，倘教師臨時未能隨團出發，會導致未能達到1:10的師生比要求。據悉，有部分中學已向教育局申請額外增加1至2名全額資助隨團教師名額，以應對突發情況。

據知近日有教師參加教育局安排的內地考察團，但在過關時突然被沒收回鄉證。朱國強說，如有教師無被定罪，但因證件問題未能帶隊，「履行唔到學校職務，學校應如何處理？」他已去信教育局局長蔡若蓮，希望當局聯繫有關部門，讓校方及早得悉師生回鄉證情況，以免因師生回鄉證失效或其他原因被拒入境，在交流團過境時被逼折返。他希望有關師生可獲「洗底」機會，往返內地交流認識當代國情。

被問到如何處理無被定罪、但因證件問題未能入境的師生，他們會否遭處分或豁免參加內地考察？教育局回覆時指，學生參與內地考察屬公民科課程一部分，局方知悉不少學校早前已提醒有需要師生盡快上網預約辦證，局方再次呼籲尚未辦證的師生盡快辦理，如個別學校有師生因特殊情況未能持有效回鄉證參與公民科內地考察，可聯絡教育局以便跟進。

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記者：馮琪雅