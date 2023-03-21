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【藝術盛事】Art Central明日開鑼　數碼山水灣區夜景反思城市污染

社會 21:58 2023/03/21

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

南韓藝術家朴善基「聚合 - 空間2023」︰三維幻覺的懸浮裝置，黑色焦炭漂浮於空間，對人類理性又一次審視。（曾耀輝攝）

Art Central明日（22日）起一連4天在會展舉行，集合本地及各地共70間具影響力藝廊，設有三大全新項目，以展現亞洲藝術家及香港新晉藝術家作品，當中亮點是18米長的LED裝置，傳統山水畫風格上顯示大灣區城市的夜景，促使反思城市化等對環境的影響。

活動明日起至本周六（25日）舉行，雲集香港及各地70間藝廊，當中60間是亞洲畫廊，包括大邱021畫廊和成都K空間。今屆設有三大新項目，其中「異體雕塑及裝置項目」，展出4個大型雕塑及裝置項目，包括南韓藝術家朴善基的三維幻覺懸浮裝置，密集的黑色焦炭漂浮於空間，呈現在大眾媒體影響下，被集體潛意識推向表面的社會價值觀，如何取代人類對當今現實的理解。同場亦設約翰尼斯堡藝術家Bev Butkow的懸吊4件形態各異的大型織物，如同從海中拖起的巨大漁網，反思於資本和勞動力等議題。

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另一焦點是，內地著名藝術家楊永梁創作大型沉浸式裝置作品《極夜花火》，在18米長的LED裝置上，以數碼化的傳統山水畫風格，融入城市夜景的燈火，描繪粵港澳大灣區的城市景象，映射光污染閃爍的隱憂，促使反思都市化、商業化及消費主義等帶來的環境影響。

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展覽設有群展：「青喉：開始攪動」，重點介紹16位來自香港的新晉及成名藝術家，包括影波、盧永滔、吳佳儒、歐陽應霽、何婷，以及何兆南等，透過大都市香港的藝術濾鏡，審視和重新詮釋個人與集體、自我與當代世界之間的關係。 

Art Central設有教育導賞團、講座及工作坊，費用全免。另有為4至12歲兒童而設的藝術導賞，向兒童介紹藝術和背景歷史。Art Central展會總監Corey Andrew Barr表示，很高興Art Central能夠成為香港藝術周的重點盛事，展示出色的畫廊及精心策劃具創新和實驗性的項目，以展示亞洲地區當代藝術界最前沿的藝術。

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記者：陳麗娜

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