【粵港合作】粵港合作聯席會議今日舉行　會後簽署5份合作協議

▲ 特首李家超今日中午在禮賓府宴請來港出席粵港合作聯席會議第二十三次會議的廣東省代表團。（政府新聞處圖片）

特首李家超上任後的首次粵港合作聯席會議，今日在本港召開，粵港雙方簽署了5份合作協議，並將爭取讓香港保險業可於短期內，在南沙和前海成立保險售後服務中心，為持有香港保單的大灣區居民提供支援。

李家超今日與廣東省省長王偉中，舉行第23次粵港合作聯席會議，會上談及創科、金融、北都發展、商務、人才、醫療等議題。會後，雙方簽署五份合作協議︰《粵港科技創新交流合作協議》、《粵港共建智慧城市群合作協議》、《關於深化粵港金融合作的協議》、《粵港勞動監察交流及培訓合作機制協議》和《粵港澳大灣區藥品醫療器械安全監管協作備忘錄》。

金融服務方面，兩地政府將共同落實《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》，及推動粵港金融市場的互聯互通，包括爭取讓香港保險業可於短期內在南沙和前海成立保險售後服務中心。

跨境交通及物流方面，就「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」，港府正繼續與廣東省政府緊密合作，爭取在本月內公布安排，並於年內實施。港府指，計劃的推行，對用好港珠澳大橋，推動大灣區互聯互通有很大裨益。

李家超形容，本次會議是兩地全面通關後，首次以實體的形式進行的粵港合作聯席會議。他表示，現在要爭分奪秒，按二十大和兩會精神，積極推動粵港澳大灣區高質量發展，他指出，這需要粵港攜手合作，引領大灣區高質量發展邁上新征程、新高峰。國務院港澳辦公室副主任楊萬明及中聯辦副主任尹宗華，亦以特邀嘉賓身份出席會議。

鄭雁雄：香港與廣東同處一個灣區，必定「金風玉露一相逢、便勝卻人間無數」

另外，中聯辦主任鄭雁雄今日出席廣東省2023年春茗（香港）活動時亦有談及粵港合作。他指出，港粵兩地的同向互補關係蘊含著巨大的貿易、金融、能源、人才、人力、科技、信息、服務合作空間和需求，商機澎湃。他又指，香港與廣東同處一個灣區，同屬嶺南文化，同講廣東話、愛吃廣東菜、共唱粵語歌，交流交往交融的條件得天獨厚，必定「金風玉露一相逢、便勝卻人間無數」。

▲ 鄭雁雄(左1)今日出席廣東省2023年春茗（香港）活動時亦有談及粵港合作。(中聯辦圖片)

鄭雁雄指出，中聯辦要當好超級牽線人，做好聯絡服務工作，齊心協力推進港粵交流合作，共同打造「風光無限」的大灣區壯麗圖景。

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責任編輯：關景騰