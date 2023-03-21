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【世界水資源日】一級慳水花灑每分鐘省8公升水　年慳逾千水費

社會 22:47 2023/03/21

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

使用慳水花灑可以節省水費。（資料圖片）

明天是一年一度的聯合國世界水資源日（World Water Day），隨著氣候變化，全球人口增加下，全球水資源供應亦變得不穩定。若講較切身的關注，當然同水費有關。環團「環保促進會」根據水務署和能源公司提供的數據計算，使用獲得第一級「用水效益標籤」的慳水花灑，比起傳統花灑，每分鐘可減少用水量約8公升，每個家庭一年可節省約千元水費，連同淋浴節省能源費，一年合共慳到5,000元。

去年水務署提供網站「用水效益標籤計劃產品登記冊」，列明各類水龍頭、淋浴花灑、水廁、節流器、洗衣機等的各牌子及型號、每分鐘用水量，以及各款的慳水等級標籤，供市民參考。

以花灑為例，普遍由每分鐘4公升至9公升不等。環保促進會指，有20%的花灑，用水量少於每分鐘6公升。

若使用獲得第一級「用水效益標籤」的慳水花灑為例，一個四人家庭每人每日用熱水淋浴10分鐘計算，每年可節省用水超過10萬公升。每個家庭除了節省水費約千元外，亦能節省能源費，合共超過5,000元。環保促進會指，當中因節省能源消耗所達成的減碳量，相當於栽種近百棵樹，為「荷包」和環境帶來得益，一舉數得。

    點擊圖片放大
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市民亦可在傳統水龍頭加裝節流器，可節省高達4成用水量。環保促進會表示，該會透過與水務署合辦「商約惜水運動」，派發超過2萬個節流器予參加者，市民亦可在水務署網站填寫資料免費索取。
 

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責任編輯：吳雋妍

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