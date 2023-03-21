【疫苗接種】疫苗接種中心明起供6個月至18歲幼童同時接種新冠及流感疫苗

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政府發言人表示，北半球一些國家或地區，在過去數月錄得的流感活躍程度有所增加，部分更達季節高峰期的程度，加上自今年三月一日起市民已無須強制佩戴口罩，流感傳播的風險亦會有所增加，市民絕不應掉以輕心。

政府表示，現時社區疫苗接種中心可讓50歲或以上接種新冠疫苗的香港居民即場選擇同時免費接種流感疫苗。為鼓勵和便利兒童接種流感疫苗，由3月22日起，6個月至18歲以下的香港居民於社區疫苗接種中心接種新冠疫苗時，可選擇同時即場免費接種流感疫苗。

截至3月19日，政府防疫注射計劃及疫苗資助計劃共接種約150萬劑季節性流感疫苗，較2021-2022年度同期增加約23%。65歲或以上長者的疫苗覆蓋率已達47%。未滿18歲的兒童的疫苗覆蓋率已接近40%，但6個月至未滿兩歲幼童的流感疫苗接種率只有大約8%。希望家長及早帶幼童接種，減低一旦感染後患重症的風險。政府強烈呼籲市民，尤其是「一老一幼」,盡早接種流感疫苗。

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責任編輯：陳展棋