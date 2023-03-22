【攝理教】鄭明析性侵案教主拒讓證人出席公審　方力申女友葉萱下月赴韓出庭作證

▲ 韓國攝理教教主鄭明析拒讓5位辯方證人出庭作證。

Netfilx上架的記錄片《以神之名：信仰的背叛》引起外界關注，韓國攝理教教主鄭明析性侵案於昨天（21日）在韓國大田地方法院進行第五次公審。

早前有指方力申女友葉萱（Maple Yip）會出庭作證，不過昨天的審判其實未有安排任何受害人出席，原定是安排5位辯方證人出庭作證，惟辯方拒讓已申請的證人出庭，令證人審問程序未能如期進行。

【以神之名】小方女友葉萱出席記者會緊張嘔吐 教主鄭明析6名代表律師請辭

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

鄭明析拒讓證人出庭

根據韓國傳媒報道，多名鄭明析的辯方律師早前已辭職，昨天僅剩兩位代表律師出席公審，原定昨天為鄭明析方申請的證人進行審問，卻被辯方團隊於開庭前以「與被告人防禦權或公審中心主義宗旨不符」為由提出拒絕讓證人出席。

辯方律師團隊稱：「裁判部要求在三小時內結束所有證人的審問，在此情況下只能在規定時間內審問一至兩名證人，我認為這與被告人防禦權或公審中心主義宗旨不符。」

辯方又指：「檢方證人都已出來陳述，但排除被告人方的證人是不對，至少有義務要申請15名證人，才能揭開真相並保障被告人的防禦權。」

【攝理教】方力申女友曾為KOL+赴韓選美 Maple被發現與姜濤拍同一廣告

最新影片推介：鄺潔楹專訪

鄭明析或意圖拖延審判

鄭明析的拘留期將於下月28日屆滿，檢察方認為辯方團隊有意圖拖延審判，並指出辯方證人大多都已在調查期間通過檢方和警察方進行的證人陳述，因而沒必要了追加審問證人而將審訊推遲。

再者，從鄭明析過往的表現所見，他逃走的機會很大，因此裁判部認為難以作出保釋的決定。

包括Maple在內的兩部受害人將於下月3日被傳召出庭作證，裁判部將會為是否讓辯方證人出庭再作商議。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R