【狠毒殺妻】被嫌無用生怨殺妻分屍沖馬桶　狠夫被判死刑：愛她也恨她

▲ 狠夫殺妻分屍沖馬桶，被判死刑。

本港28歲名媛蔡天鳳（Abby）慘被前夫殺害後碎屍，事件震驚全港。而在內地杭州兩年前亦發生殺妻分屍案，兇手疑因被妻子嫌無用，多番爭執下生殺意，事後將遺體分屍沖入馬桶內，還發出尋妻懸賞，企圖誤導警方，惟警方最終憑DNA識破其惡行，最終被判死刑。

據內地媒體報道，許國利在2020年7月4日晚，在妻子來惠利睡前要喝的牛奶中加入安眠藥，其後以膠紙封口，並用枕頭強壓口鼻將妻子焗死。繼而用切肉機、絞肉機等工具進行分屍，再將屍塊沖入馬桶。

最新影片：

來惠利的女兒發現母親離奇失蹤，報警求助，許國利亦謊稱妻子失蹤，還懸賞10萬人民幣尋妻，多次淡定受訪假裝不知情，企圖誤導警方。他受訪時更分析妻子的失蹤原因，認為她肯定不是一個人出去，「按她的智商，老實說我這麼多年跟她在一起，對她的了解，她是出不去的。」

不過，警方翻查閉路電視，在屋苑內外及周邊多次搜尋，都沒有發現來惠利的蹤跡，因此懷疑並非簡單的失蹤案，開始懷疑丈夫許國利。最後警方將目標轉向已檢查過的化糞池，安排吸糞車進行抽取作業，沖洗篩查出來的污穢物，結果在現場檢測後，發現有疑似人體組織，經DNA比對確認屬於來惠利。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

許國利與妻子在1988年開始交往，後來因故分手，各自有了一段婚姻，但後來兩人又再次走在一起，於2008年結婚，並誕下一名女兒。許國利在庭上憶述，兩人在前10年感情很好，但近年卻開始吵架，兩人主要矛盾是妻子覺得他「無用」，只要出現爭執，妻子就會辱罵他，甚至拿東西砸他。

許國利表示，女兒的教育問題也令他感到不滿，因妻子不讓他管女兒的學習，令孩子成績愈來愈差。而在2019年買了新屋後，妻子把屋子登記在她名下，又因裝修問題屢次爭吵，令許國利心裡無法釋懷。當時他的心態不正常，甚至曾想過到頂樓自殺，但沒有勇氣。最終他卻選擇殺妻分屍，他曾當庭痛哭表示，

我愛她，我恨她，只有這個辦法了。目前後悔兩個字已經沒有用了，但是除了後悔，我沒有其他的字可說。

法院審理認為，許國利有預謀地故意殺人，又碎屍滅跡、編造虛假信息，犯罪手段特別殘忍，社會危害極大，因此在2020年8月6日及2022年4月8日二審均判處死刑，他最終於昨日（ 21日）執行死刑。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳